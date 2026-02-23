Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio

Comunicato del comando provinciale dei CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Altamura hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nei confronti di, ritenuto gravemente indiziato del reato di(fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa).Il provvedimento cautelare scaturisce da una attività investigativa condotta dai militari dell'Arma, che ha consentito, in tempi particolarmente celeri, di procedere allae di delineare il quadro indiziario a carico dell'indagato.Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l'episodio, verificatosi nella serata del 24 gennaio 2026, sarebbe maturato per, riconducibili a contrasti nell'ambito di una presunta attività di. Nel corso dell'aggressione sarebbe rimasto ferito per due coltellate al petto, vittima del gesto.L'immediata acquisizione delle testimonianze, unitamente ai riscontri investigativi e agli accertamenti svolti nell'immediatezza dell'evento, ha permesso ai Carabinieri di ricostruire puntualmente la dinamica dell'accaduto e di sottoporre gli elementi raccolti all'Autorità Giudiziaria, che ha condiviso l'impianto accusatorio adottando la misura cautelare.