Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore

I Carabinieri della stazione di Altamura hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne, originario del posto, ritenuto responsabile di una rapina in un supermercato. L'episodio è avvenuto all'inizio della settimana in via Matera.Il giovane è già noto per precedenti penali. Stando alla ricostruzione, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale con il volto coperto da un passamontagna e armato di una pistola, che in realtà era giocattolo (privo del tappo rosso). Dopo aver minacciato i presenti, ha rubato l'incasso della giornata, di circa mille euro. Poi è fuggito a piede.Grazie anche all'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato è stato subito identificato: il rapinatore, nel momento della fuga, si era tolto il passamontagna, permettendo così ai carabinieri di riconoscerlo con certezza. Così sono iniziate le ricerche e nel giro di alcune ore il presunto responsabile è stato rintracciato e arrestato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati la pistola giocattolo utilizzata per la rapina, il passamontagna e l'intera somma di denaro portata via.Il giovane è stato arrestato ed è finito in carcere. Nelle scorse ore c'è stata la convalida dell'arresto. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto la misura degli arresti domiciliari. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al supermercato.