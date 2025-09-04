Carabinieri
Carabinieri
Forze dell'Ordine

"Mobile angel", un orologio per la protezione delle donne

Iniziativa presentata dai Carabinieri in Procura

Altamura - giovedì 4 settembre 2025 12.30 Comunicato Stampa
Nella sede della Procura della Repubblica del capoluogo, oggi è stato presentato l'avvio del progetto "Mobile Angel", un dispositivo elettronico che si aggiunge a corollario delle iniziative intraprese a livello nazionale, e su più fronti, per contrastare il fenomeno delle violenze di genere.

L'articolazione delle procedure esecutive è stata chiarita in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Bari, dr. Roberto Rossi, il Generale di Brigata Gianluca Trombetti Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari (ente coinvolto nella gestione del progetto), il dr. Ruggiero Mennea, consigliere regionale con delega al welfare, l'Avv. Valentina Romano, direttora del Dipartimento Welfare, in rappresentanza della Regione Puglia (ente che ha finanziato l'acquisto dei primi device da impiegare), la d.ssa Adriana De Serio, Presidente di Soroptimist International - Club di Bari, (organizzazione su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali che promuove l'avanzamento della condizione femminile attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione contro gli abusi e le violenze di genere) e le rappresentanti dei numerosi CAV (Centri Anti Violenza) del territorio.

L'iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia con risorse pari a 100mila euro, nell'ambito della strategia avviata in materia della prevenzione e contrasto della violenza di genere, prevede il coinvolgimento dei partner istituzionali con i quali è già in essere proficua collaborazione, che in questo modo potrà essere potenziata – fra questi vanno indicati i già citati "Soroptimist International Italia" e i CAV (Centri Anti Violenza).
Nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, il dispositivo emergenziale è composto da uno smartwatch dotato di geolocalizzatore, connesso al telefono cellulare della potenziale vittima, che invia un alert alla Centrale Operativa dei Carabinieri che localizza la vittima e fa intervenire la pattuglia più vicina. Il "Mobile Angel" si attiva sia su iniziativa della vittima che in caso di un brusco movimento, quale ad esempio uno strattonamento. Lo strumento, quindi, accresce la percezione di sicurezza da parte delle donne, potenziali vittime di violenze e maltrattamenti, grazie a questo nuovo "alleato" al polso.

Si tratta di un'iniziativa già avviata in altre città e che si è dimostrata efficace in più situazioni, poiché il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri ha impedito la realizzazione del progetto criminoso.
  • Donne
  • Violenza
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Truffe agli anziani: incontri dei Carabinieri nelle parrocchie Cronaca Truffe agli anziani: incontri dei Carabinieri nelle parrocchie Per sensibilizzare e informare sul fenomeno
6 Arrestati i due rapinatori della yogurteria Cronaca Arrestati i due rapinatori della yogurteria Già in carcere per un precedente reato
Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Cronaca Murgia: situazione migliore di altre aree ma guardia resta alta Conferenza stampa del procuratore Rossi nella Compagnia Carabinieri di Altamura
Procuratore di Bari Rossi in visita alla Compagnia dei Carabinieri Cronaca Procuratore di Bari Rossi in visita alla Compagnia dei Carabinieri Per un esame delle problematiche criminali
L'ultimo saluto a Giuseppe nella chiesa di Sant'Anna Cronaca L'ultimo saluto a Giuseppe nella chiesa di Sant'Anna Proprio nel giorno dell'anniversario dell'Arma
1 Carabiniere morto a Novara: svolta autopsia, giovedì i funerali Cronaca Carabiniere morto a Novara: svolta autopsia, giovedì i funerali Giuseppe Livrieri è stato trovato senza vita in casa
In forte aumento le truffe agli anziani Cronaca In forte aumento le truffe agli anziani I dati in provincia di Bari: meno furti ma più rapine
Carabiniere di Altamura trovato senza vita, ipotesi di un malore Cronaca Carabiniere di Altamura trovato senza vita, ipotesi di un malore Viveva e lavorava in Piemonte
Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
4 settembre 2025 Mercadante: una giornata omaggio per 230 anni dalla nascita
Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
3 settembre 2025 Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
3 settembre 2025 Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali
Trasporti: programmati i servizi scolastici
3 settembre 2025 Trasporti: programmati i servizi scolastici
Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
2 settembre 2025 Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti
2 settembre 2025 Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso
2 settembre 2025 Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso
Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A
1 settembre 2025 Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A
La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
1 settembre 2025 La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
1 settembre 2025 Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo "
31 agosto 2025 Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo"
Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
31 agosto 2025 Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.