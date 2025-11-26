Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”

Per onorare al meglio la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e fare della beneficenza. Con questo spirito il Rotary Club di Altamura e Gravina ha deciso di organizzare uno spettacolo musicale.Un appuntamento a scopo benefico nel quale protagoniste saranno le musiciste della Red Shoes Woman Orchestra, dirette dal M° Dominga Damato. Un gruppo musicale al femminile nato nel 2019 che si caratterizza per il fatto che tutte le sue componenti durante le performance indossano delle scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne. Una orchestra nata in seno all'associazione "il nuovo piccolo conservatorio" che intende dare voce alle donne, utilizzando il linguaggio universale della musica.Il concerto della Red Shoes Woman Orchestra organizzato dal Rotary Club di Altamura e Gravina sarà anche l'occasione per raccogliere fondi da destinare alla causa del Dottor Vito Primavera, primario del reparto di oculistica complessa dell'Ospedale della Murgia, che con il suo staff da due anni si reca in Africa centrale, a Bangui, con la supervisione del Nunzio Apostolico, per l'eradicazione della cataratta infantile."Una causa che vedrà il club Rotary Altamura- Gravina impegnato durante tutto l'anno per il service in favore di questa nobile causa e nell'acquisto di un Ecografo necessario all'espletamento di tali cure" - affermano dal sodalizio.Ad accompagnare la Red Shoes Woman Orchestra ci saranno le voci recitanti di Filomena Caso, Giovanni Ricciardelli, Lucia Loglisci e Giorgia Santeramo, oltre alla cantante Enza Carenza.Lo spettacolo è in programma sabato 29 novembre alle ore 21, nel teatro Mercadante ad Altamura.