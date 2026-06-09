Ginnastica: la Tersicore celebra un anno di successi

Domani sera, nel Teatro Mercadante, la società Ginnastica Tersicore chiude l'anno con un grande saggio. Un anno da ricordare per i risultati raggiunti, in un appuntamento che celebrerà il lavoro, i progressi e la passione di tutte le ginnaste.Il 24 maggio 2026, a Castellana Grotte, si è svolta la seconda prova regionale del Campionato Silver di Squadra di Ginnastica Ritmica, che ha visto protagoniste anche le ginnaste altamurane della società Ginnastica Tersicore, realtà sportiva che da anni opera con impegno e passione sul territorio sotto la guida del tecnico Valeria Palmiotto.Le giovani atlete hanno ottenuto risultati di grande prestigio, confermando il costante percorso di crescita della società:* primo posto nella categoria LD;* primo posto nella categoria LC Open;* secondo posto nella categoria LC Allieve;* primo e secondo posto nella categoria LB.Le atlete per categoria:LC: Flavia Cutecchia, Rossella Pestrichella, Rossella Lanzone, Dalila Lupariello, Maria PerrucciLD: Miriana Romano e Lucrezia CiacciaLB: Giulia Ciccimarra, Arianna Massaro, Carlotta Cappiello, Grazia Garzone, Roberta Gramegna, Giorgia Cappiello.Le atlete arrivate a podio accedono alla finale nazionale che si terrà a Rimini dal 20 al 28/6/2026. E, a prescindere dai risultati e dalle vittorie,La Ginnastica Tersicore rappresenta oggi una realtà in continua crescita, con un ampio bacino di bambine e ragazze appassionate alla ginnastica ritmica che, tra cerchi, clavette, funi, nastri e palle, imparano ogni giorno il valore dell'eleganza, della forza, della disciplina e dello spirito di squadra.