Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026

Altamura si prepara ad accogliere un evento di portata storica e simbolica. Il prossimo 29 dicembre 2025, la nostra città sarà una delle tappe ufficiali del percorso della fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la numero 22, con la celebrazione del passaggio della fiamma olimpica nel cuore del centro murgiano che avverrà dalle 11.15 circa alle 12.15. Un momento di grande significato sportivo e civico, che vedrà Altamura protagonista di un rito che unisce idealmente spirito olimpico, comunità e valori di fratellanza universale.Con delibera di giunta, il Comune ha approvato l'intesa con la Fondazione organizzatrice dei Giochi per il passaggio della Fiamma olimpica ad Altamura e il comando di Polizia locale ha disposto il piano di viabilità e ha emanato un'ordinanza con disposizioni riguardanti le strade interessate dal percorso, con divieti di transito e sosta.L'inizio della staffetta è previsto in Viale Martiri del 1799, nel tratto compreso tra Via Manzoni e Via Istria (tale tratto stradale sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare, con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata). Il percorso proseguirà lungo Viale Martiri - Piazza Zanardelli - Via dei Mille - Via Vittorio Veneto - Piazza Santa Teresa. Giunto in Via La Maggiore, il tedoforo entrerà nel centro storico (nel frattempo il convoglio sosterà in Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Piazza Santa Teresa e Piazza Unità d'Italia). Il tedoforo percorrerà Piazza Matteotti – Via N. Melodia – Piazza Duomo – Corso Federico, fino a giungere in Piazza Unità d'Italia, dove si ricongiungerà nuovamente al corteo. La staffetta riprenderà seguendo il seguente itinerario: Via Bari – Via Calore – Via Ofanto – Piazza Madonna della Sanità – Via A. Diaz – Via Santeramo – Piazza Unità d'Italia – Corso Vittorio Emanuele – Piazza San Lorenzo – Via Genova, per terminare in Via Santeramo, nel tratto compreso tra Via Cassano e Via Manfredonia (con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata).Sarà vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in alcuni tratti viari dell'abitato: - Viale Martiri su ambo i lati tratto compreso tra via Manzoni e via Istria; - Via Vittorio Veneto lato destro del senso di marcia, tratto compreso tra via Dei Mille e Piazza Santa Teresa; - Via Bari direzione fuori abitato, lato sinistro da Piazza Unità D'Italia a via Calore; - Via Calore su ambo i lati, tratto compreso tra via Bari e via Ofanto; - Via Ofanto, lato sinistro del senso di marcia. Tratto compreso tra via calore e Piazza Madonna della Sanità; - Via A.Diaz, lato sinistro del senso di marcia; via Genova, su ambo i lati - Via Santeramo, ambo i lati, tratto compreso tra via Genova e via Manfredonia.Il passaggio della fiamma olimpica rappresenterà così non solo un momento di festa e partecipazione collettiva, ma anche un'occasione per ribadire il legame tra Altamura e i valori universali dello sport. Un evento destinato a restare nella memoria della città, che per un giorno sarà parte integrante della storia olimpica.