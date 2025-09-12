Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino

Il comando di Polizia locale ha redatto un piano della viabilità per le celebrazioni della Madonna del Buoncammino, in programma da oggi e sino a domenica.Il programma di massima prevede:l'allestimento del luna park in via Le Fogge e via Martin Luther King (con apertura attrazioni e giostre da stasera, 12 settembre, e sino a domenica);due concerti in piazza Matteotti stasera e domani;manifestazioni religiose come la processione del 14 settembre;uno spettacolo di fuochi pirotecnici a chiusura della festa.In piazza Zanardelli e in tutte le aree interessate dalle iniziative, con ordinanze specifiche il comando di Polizia locale ha redatto un piano della viabilità con le disposizioni per la circolazione stradale e gli opportuni divieti di sosta, al fine di garantire il regolare svolgimento delle varie manifestazioni.Per la processione di domenica, in programma alle ore 20.00, il percorso è questo: piazza Duomo, corso Federico II di Svevia, piazza Resistenza, corso Umberto I, piazza San Lorenzo, corso Vittorio Emanuele II, piazza Unità d'Italia, via Vittorio Veneto, via Dei Mille, Piazza Zanardelli, via XX Settembre e ritorno. Dopo la processione, intorno alle 23.30, si terranno i fuochi pirotecnici, nell'area retrostante il santuario.