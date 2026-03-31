Cronaca
Chiuse le scuole domani 1 aprile. Anche cimitero e parchi
Ordinanza del sindaco dopo allerta meteo arancione
Altamura - martedì 31 marzo 2026 21.55
Per la giornata di domani, 1 aprile 2026, a seguito dell'allerta meteo di colore arancione della Protezione civile della Regione Puglia per rischio idrogeologico, con ordinanza il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ha disposto, inoltre, la chiusura del cimitero comunale e dei parchi comunali.
Il provvedimento è motivato da ragioni di pubblica incolumità.
Le scuole resteranno chiuse anche in altri Comuni della Puglia e della provincia di Bari (ad esempio Bitonto e Molfetta).
Il provvedimento è motivato da ragioni di pubblica incolumità.
Le scuole resteranno chiuse anche in altri Comuni della Puglia e della provincia di Bari (ad esempio Bitonto e Molfetta).