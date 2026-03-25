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Scuola e Lavoro

Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date

Con l'autonomia le scuole possono anticipare

Puglia - mercoledì 25 marzo 2026 16.30
La giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2026-2027, definendo l'organizzazione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Per le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale.

L'inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado è fissato nel 17 settembre 2026 (può essere anticipato nell'ambito dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica). Il termine è stabilito nel 30 giugno 2027 per le scuole dell'infanzia e nell'8 giugno 2027 per tutte le altre scuole.
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