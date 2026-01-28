Scuola primaria: attivate le prime sezioni di tempo pieno

Primo obiettivo raggiunto. Grazie al dialogo instaurato tra il coordinamento dei genitori attivi con il Comune e con il terzo circolo didattico "Roncalli", è stato attivato il tempo pieno nella scuola primaria ad Altamura con l'avvio di due sezioni. Il tempo pieno prevede 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, e include anche il servizio mensa.Il coordinamento dei genitori ha chiesto di attivare il tempo pieno per la conciliazione tra vita lavorativa dei genitori e vita familiare, ma anche dal punto di vista culturale ed educativo, poiché offre ai bambini più tempo per apprendere, socializzare e crescere in un ambiente strutturato, inclusivo e stimolante.Lo stesso coordinamento ha comunicato la novità. "Per l'anno scolastico 2026/2027 è stato possibile avviare due prime sezioni di vero tempo pieno presso l'istituto "Roncalli" e "Madre Teresa di Calcutta", una Montessoriana e l'altra con metodo senza zaino. Frutto della collaborazione tra scuola, istituzioni e famiglie. È proprio il caso di dirlo: Il cambiamento nasce dai cittadini attivi che scelgono di esserci. Si tratterà di un tempo pieno strutturato, con: 40 ore settimanali; assenza di compiti a casa; un'organizzazione didattica che accompagna i bambini lungo l'intera giornata scolastica con mensa".Aggiunge il coordinamento: "È importante precisare che il genitore, al momento dell'iscrizione, se interessato deve sottoscrivere le 40 ore settimanali, aderendo a un preciso progetto educativo. Questo modello rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle famiglie lavoratrici e avvicina Altamura a quanto già avviene in molte altre città italiane, dove il tempo pieno è parte integrante dell'offerta formativa pubblica. Il Coordinamento auspica che questa esperienza possa diventare un punto di partenza per l'estensione del tempo pieno anche in altri istituti della città".