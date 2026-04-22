Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro

Microcredito sociale Avviso della Regione Puglia

La Regione Puglia ha varato il nuovo avviso pubblico per il Microcredito Sociale: una misura dell'Assessorato al Welfare, in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito. Si tratta di una misura sperimentale e innovativa, pensata per una fascia di persone spesso esclusa dai canali tradizionali del credito, e rivolta a chi attraversa un momento di difficoltà economica. La Puglia è la prima Regione a introdurre un finanziamento a tasso zero per rispondere a bisogni urgenti.La misura è destinata a persone e famiglie escluse dal credito tradizionale e prevede prestiti a tasso zero fino a 10mila euro, senza interessi né spese, per far fronte a necessità essenziali e sostenere percorsi di autonomia. Possono accedere i residenti in Puglia da almeno 12 mesi con ISEE non superiore a 18.500 euro, in condizioni di vulnerabilità legate, ad esempio, alla perdita o sospensione del lavoro, alla riduzione del reddito, a eventi imprevisti o a situazioni di non autosufficienza.Il finanziamento copre spese fondamentali e momenti di particolare impatto nella vita delle persone: nascita o adozione di un figlio, ricongiungimenti familiari, lutti. Sono inclusi anche interventi per la casa (affitti arretrati, utenze, manutenzioni), la salute (cure, protesi, mobilità sanitaria) e l'accesso a istruzione e lavoro, sostenendo formazione e opportunità professionali.Centrale il percorso di accompagnamento: dopo la verifica dei requisiti, le domande sono prese in carico dall'Ente Nazionale per il Microcredito e seguite da tutor specializzati. Un supporto che aiuta i beneficiari a valutare la sostenibilità del prestito, gestire il bilancio familiare e utilizzare le risorse in modo consapevole, fino all'erogazione.Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma regionale (raggiungibile sul sito "Bandi Puglia sociale"), tramite SPID, CIE o CNS, dalle ore 12 di ieri fino alle ore 12 del 21 maggio 2026. La procedura è a sportello: le richieste saranno esaminate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse disponibili.