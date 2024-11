Credito alle pmi pugliesi da COFIDI.IT con il Fesr 2021- 2027

Pronti e operativi per aiutare le imprese pugliesi con i 10 milioni di euro di dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mutualistica 2021- 2027 della Regione Puglia, che COFIDI.IT si è aggiudicata per garantire e agevolare l'accesso al credito delle imprese professionisti pugliesi. A COFIDI.IT, società cooperativa del sistema CNA, prima in graduatoria tra i confidi partecipanti, sono state assegnate le risorse messe a bando con avviso pubblico della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, che consentiranno alle Pmi di ottenere finanziamenti bancari agevolati con la garanzia COFIDI.IT fino all'80%, sostenute dal FESR-FSE+ 2021-2027. Asse Prioritario I - "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3 - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" – Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie .pubbliche".''Si tratta di 10 milioni di euro che COFIDI.IT si è aggiudicata che produrranno un effetto moltiplicatore di grande portata per i finanziamenti alle imprese - sostiene la Direttrice Generale COFIDI.IT Teresa Pellegrino - Con la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mutualistica 2021- 2027 della Regione Puglia garantiremo alle imprese che operano in Puglia finanziamenti fino a 1.500.000 di euro, per investimenti e attivo circolante alle migliori condizioni creditizie grazie alle convenzioni con gli Istituti di Credito", garanzie che possono coprire spese relative a scorte di materie prime, prodotti finiti e altre necessità operative.La Direttrice Generale ricordando i numeri rilevanti ottenuti da COFIDI.IT nella precedente programmazione rilancia: "Siamo certi di replicare anche questa volta gli ottimi risultati in ordine di finanziamenti erogati con la nostra garanzia. Mettiamo, come sempre, la nostra solidità patrimoniale, professionalità ed esperienza nel settore del credito garantito al servizio delle imprese e dei territori"."Abbiamo una grande opportunità, grazie ai fondi FESR della Regione Puglia - afferma Giuseppe Riccardi, Segretario generale CNA Puglia e Presidente COFIDI.IT - che va nella direzione delle imprese che operano sul territorio e che hanno voglia di crescere e innovare, in forte sinergia con il sistema della garanzia, con importanti ricadute sul sistema economico regionale".Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono, Microimprese e imprese di piccola e media dimensione (così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003), compresi i liberi professionisti, in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Le iniziative agevolabili devono essere avviate da parte di PMI aventi sede legale o sede operativa nella Regione Puglia.COFIDI.IT , tra il 2018 e 2023, ha concesso garanzie pari a € 227.726.549,63 per sostenere € 290.249.284,92 di finanziamenti bancari, grazie all'impiego delle risorse P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a.Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per informazioni e consulenze.Con COFIDI.IT, più Credito per la tua Impresa.https://www.cofidi.it/