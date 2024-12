Riprende il dialogo tra Comune e associazioni categoria

Mercoledì 18 dicembre 2024 si è svolto un incontro istituzionale tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale, durante il quale il Sindaco e gli Assessori hanno espresso piena apertura alle richieste avanzate dalle rappresentanze economiche locali. L'incontro si è svolto in un clima di rinnovata collaborazione tra le associazioni di categoria, che hanno dimostrato una volontà comune di agire in sinergia per affrontare le problematiche delle imprese altamurane. Oltre al Sindaco Vitantonio Petronella, all'incontro hanno partecipato i seguenti componenti dell'amministrazione comunale: Tommaso Lorusso, Pasquale Crapuzzo, Luigi Lorusso, Angela Miglionico, Maria Adorante e Tania Dibenedetto.– Un punto centrale del confronto ha riguardato i ristori economici destinati alle imprese penalizzate dai disagi derivanti dai lavori pubblici in corso. Queste misure economiche compensative, finalizzate a sostenere le attività che hanno registrato perdite a causa delle limitazioni imposte dalle opere infrastrutturali, non saranno limitate esclusivamente alle attività situate lungo Corso Federico II di Svevia, ma comprenderanno anche le imprese di altre aree della città che hanno subito disagi significativi a causa dei recenti interventi. I ristori saranno erogati in maniera proporzionata al calo di fatturato rilevato durante i periodi in cui i lavori hanno interferito con il normale svolgimento delle attività. L'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di procedere all'erogazione dei ristori entro aprile 2025, precisando che ciò richiede la raccolta di elementi oggettivi per la valutazione delle perdite subite e il rispetto dei tempi tecnici necessari per completare le procedure amministrative e la definizione delle risorse finanziarie da destinare all'intervento. Inoltre, si è proposto di valutare successivamente la possibilità di introdurre eventuali sgravi sui tributi locali, quale ulteriore misura di sostegno alle attività economiche colpite. Considerato che si tratta di imprese soggette all'obbligo di invio telematico giornaliero dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, i dati oggettivi saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2025; pertanto, qualora vi sia la volontà politica da parte dell'amministrazione, non sussisterebbero ostacoli di alcuna natura per rispettare i tempi previsti o, eventualmente, anticiparli.– Altro tema di rilievo emerso durante l'incontro è stata la formalizzazione di un tavolo di consulta permanente. Questa iniziativa, promossa per garantire un dialogo continuo e costruttivo tra l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori economici, sarà caratterizzata da:• Appuntamenti periodici regolari, anziché incontri sporadici, per favorire una programmazione condivisa;• Coinvolgimento attivo e diretto delle associazioni e delle realtà economiche locali;• Un approccio orientato alla concertazione, volto a prevenire criticità e a individuare soluzioni sostenibili e condivise per il territorio. Impegno per una governance inclusiva e trasparente.L'amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a promuovere una gestione responsabile e inclusiva delle politiche locali, mettendo al centro la trasparenza e il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche. Durante l'incontro si è inoltre discusso del Distretto Urbano del Commercio (DUC), il cui rilancio è stato dichiarato una priorità per il futuro. L'amministrazione si è impegnata a dare nuova centralità a questo strumento, con l'obiettivo di promuovere il commercio locale e migliorare l'attrattività del territorio. Sono state inoltre ascoltate e recepite le istanze dei consumatori e dei residenti, con particolare riferimento alle esigenze di vivibilità e ai disagi che le opere pubbliche hanno comportato per la comunità. Un'attenzione specifica sarà dedicata alla ricerca di soluzioni che bilancino le necessità economiche con quelle della cittadinanza. L'amministrazione si è dichiarata disponibile a ulteriori confronti e collaborazioni per costruire un percorso virtuoso che risponda alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, garantendo lo sviluppo armonico e sostenibile della città. Se son rose fioriranno.