Zes: credito d'imposta per aziende, aperti i termini per le domande

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), in attuazione dell'articolo 16, comma 6 del DL Sud (DL n. 124/2023). Nella ZES unica rientra anche Altamura con 183,50 ettari della zona industriale in via Gravina (nella foto).Il credito di imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali previsti dal decreto, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili rispetto alla normativa europea di settore e come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.Per accedere al credito d'imposta, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.