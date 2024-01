In provincia di Bari e in Puglia aumenta il numero di imprese

Nel 2023 in Puglia il numero di imprese registra un aumento di 3.154 unità in più, con un tasso di crescita dello 0,82%, superiore alla media nazionale (0,70%) e a quella del Sud e delle isole (+0,72%). Lo ha reso noto l'Unioncamere Puglia. Su scala provinciale, meglio le province di Brindisi e Lecce (rispettivamente, +1,33% e +1,28%), Taranto si attesta sulle medie regionali, Bari e Foggia hanno comunque tassi di crescita positivi ma andamento più contenuto (Bari +0,57%, Foggia +0,59%).In provincia di Bari si è registrato un aumento di 844 unità."In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e doppia transizione, green e tecnologica, per la nostra regione è un buon risultato - ha commentato la presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie -. La voglia di fare impresa non è calata, anzi il suo termometro è mediamente più caldo che nella penisola. C'è una maggiore strutturazione a livello societario, con società di capitali che in Puglia crescono a passo accelerato (+3,93%); è una dinamica chiara anche a livello nazionale (+3,12%), ma in Puglia appare addirittura più marcata. Intanto, le società di persone flettono (-1,29%) e le ditte individuali resistono (-0,22%). È quindi in atto una lenta ma continua riorganizzazione delle imprese verso forme più moderne e strutturate".SOCIETA' DI CAPITALERegistrate 42.011 - Saldo 1.351SOCIETA' DI PERSONERegistrate 12.386 - Saldo -170DITTE INDIVIDUALIRegistrate 82.561- Saldo -301ALTRE FORMERegistrate 5.807 - Saldo - 36TOTALE Provincia BariRegistrate 142.765Iscrizioni 6.927CessazioniSaldo 844PugliaTOTALERegistrate 380.488Iscrizioni 19.106Cessazioni 15.952Saldo 3.154