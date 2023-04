Sostenibilità e sviluppo economico: secondo incontro a tema di Moramarco

Venerdì 14 aprile dalle ore 19.00, presso Villa Belvedere (via Corato), il candidato Sindaco Giovanni Moramarco dialogherà con il mondo delle imprese, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato di Altamura con un'attenzione particolare all'imprenditoria femminile e alle startup. Un dialogo necessario per ricevere proposte, idee e suggerimenti che saranno integrati al già ricco programma di coalizione Polis2030.Oltre al candidato Sindaco di Altamura Giovanni Moramarco interverrà l'On. Vito De Palma, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Modererà il giornalista Nicola Mangialardi.L'invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini e in particolare a tutti gli attori che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo economico della Città di Altamura, ai sindacati e alle associazioni di categoria.