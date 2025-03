Silver Wings Parks di Zeta System Group a Matera

Silver Wings Srl, società del gruppo Zeta Group-Ag, a breve poserà il primo pilastro del cantiere per la costruzione di un nuovo polo logistico, per servizi e commerciale, Silver Wings Parks, che sorgerà nell'area Servizi Asi del Borgo La Martella a Matera.Il parco è destinato alla realizzazione, su un'area di circa 45.000 mq, di una nuova piattaforma logistica, commerciale e per servizi altamente tecnologici.Saranno disponibili spazi per logistica, commercio e servizi da 1500mq coperti fino a 30.000 mq. Il progetto prevede, in aggiunta, ampi spazi di parcheggio esterno destinati a groupage, magazzinaggio, stoccaggio auto e mezzi. Il Parco sarà completamente recintato e vigilato h24 con unico ingresso-uscita e guardiania.A dichiararlo è l'ingegnere Giovanni Scarola, project developer e direttore dei lavori. Con un investimento che ammonta a circa 25.000.000,00 di euro e la previsione di un alto livello occupazionale, considerato l'indotto che potrà generare, la ZetaGroup-Ag sceglie di investire nella città di Matera. Sono già acquisite le aree e ottenute le autorizzazioni. L'inizio dei lavori il prossimo mese.Nell'area del Borgo La Martella sorgerà il primo polo logistico commerciale della Basilicata.Per info: scarolagiovanni@gmail.com