La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar

Dalla logistica industriale al noleggio di microcar: Parrulli Carrelli Elevatori firma una svolta strategica che guarda a una mobilità familiare più intelligente, sostenibile e sicura. Dopo anni di consolidamento nel settore dei carrelli elevatori e di esperienze nel turismo con le golf car, l'azienda punta ora a ritagliarsi uno spazio rilevante nella mobilità urbana e suburbana rivolta ai nuclei con giovani guidatori.L'idea è nata da un'esigenza concreta: facilitare gli spostamenti familiari in presenza di figli adolescenti. Osservando l'uso stagionale delle golf car e l'opportunità non sfruttata dei quadricicli elettrici, la dirigenza ha deciso di trasformare una necessità personale in un'offerta di mercato. Da questa intuizione è nato un parco mezzi dedicato al noleggio, in continua espansione grazie alla domanda crescente.Parrulli ha scelto modelli compatti e facilmente gestibili — tra i più richiesti la Fiat Topolino e la Citroën Ami — veicoli che coniugano semplicità d'uso, costi di gestione contenuti e impatto ambientale ridotto. Il servizio è pensato su misura: formule di noleggio, sia a breve che a lungo termine, permettono alle famiglie di adattare la soluzione alle proprie necessità, dagli spostamenti quotidiani alle esigenze temporanee (vacanze, eventi, necessità straordinarie).Le microcar rappresentano una soluzione pratica per accompagnare i ragazzi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche: guidabili dai 14 anni con il patentino per motocicli, questi veicoli incentivano l'autonomia dei giovani e alleggeriscono i genitori dagli impegni logistici quotidiani. Il noleggio crea, inoltre, un ambiente controllato per l'apprendimento della guida, utile a sviluppare senso di responsabilità prima della transizione a vetture di categoria superiore.La sicurezza è al centro dell'offerta Parrulli. Prima di immettere i veicoli sul mercato, l'azienda organizza corsi di formazione specifici per i neo-guidatori: lezioni pratiche sulla gestione del mezzo, norme di circolazione e comportamenti responsabili. Ogni microcar è coperta da assicurazione RCA e dal servizio di assistenza stradale, elementi che rendono il noleggio un'opzione sicura e affidabile per i genitori.Nel territorio murgiano Parrulli si propone non solo come fornitore di mezzi, ma come attore attento al tessuto sociale: l'iniziativa risponde a bisogni reali delle famiglie locali e può contribuire a ridurre traffico e emissioni, incentivando spostamenti brevi con veicoli elettrici. Guardando avanti, l'azienda prevede di ampliare la flotta e di esplorare partnership con scuole, associazioni sportive e amministrazioni locali per offerte su misura.Con la nuova linea di microcar Parrulli Carrelli Elevatori interpreta con pragmatismo e lungimiranza la domanda di mobilità dei nuclei familiari contemporanei: una proposta che unisce praticità, sicurezza e sostenibilità, e che posiziona l'azienda come punto di riferimento anche al di fuori del suo storico core business.