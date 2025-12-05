La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
Pubbliredazionale

La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar

Noleggio flessibile e sicurezza per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie

Altamura - venerdì 5 dicembre 2025 16.30
Dalla logistica industriale al noleggio di microcar: Parrulli Carrelli Elevatori firma una svolta strategica che guarda a una mobilità familiare più intelligente, sostenibile e sicura. Dopo anni di consolidamento nel settore dei carrelli elevatori e di esperienze nel turismo con le golf car, l'azienda punta ora a ritagliarsi uno spazio rilevante nella mobilità urbana e suburbana rivolta ai nuclei con giovani guidatori.

Una scelta nata dall'osservazione quotidiana

L'idea è nata da un'esigenza concreta: facilitare gli spostamenti familiari in presenza di figli adolescenti. Osservando l'uso stagionale delle golf car e l'opportunità non sfruttata dei quadricicli elettrici, la dirigenza ha deciso di trasformare una necessità personale in un'offerta di mercato. Da questa intuizione è nato un parco mezzi dedicato al noleggio, in continua espansione grazie alla domanda crescente.

L'offerta: modelli, formule e accessibilità

Parrulli ha scelto modelli compatti e facilmente gestibili — tra i più richiesti la Fiat Topolino e la Citroën Ami — veicoli che coniugano semplicità d'uso, costi di gestione contenuti e impatto ambientale ridotto. Il servizio è pensato su misura: formule di noleggio, sia a breve che a lungo termine, permettono alle famiglie di adattare la soluzione alle proprie necessità, dagli spostamenti quotidiani alle esigenze temporanee (vacanze, eventi, necessità straordinarie).

Autonomia, responsabilità e vantaggi pratici

Le microcar rappresentano una soluzione pratica per accompagnare i ragazzi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche: guidabili dai 14 anni con il patentino per motocicli, questi veicoli incentivano l'autonomia dei giovani e alleggeriscono i genitori dagli impegni logistici quotidiani. Il noleggio crea, inoltre, un ambiente controllato per l'apprendimento della guida, utile a sviluppare senso di responsabilità prima della transizione a vetture di categoria superiore.

Sicurezza e servizi a supporto della famiglia

La sicurezza è al centro dell'offerta Parrulli. Prima di immettere i veicoli sul mercato, l'azienda organizza corsi di formazione specifici per i neo-guidatori: lezioni pratiche sulla gestione del mezzo, norme di circolazione e comportamenti responsabili. Ogni microcar è coperta da assicurazione RCA e dal servizio di assistenza stradale, elementi che rendono il noleggio un'opzione sicura e affidabile per i genitori.

Impatto locale e prospettive di sviluppo

Nel territorio murgiano Parrulli si propone non solo come fornitore di mezzi, ma come attore attento al tessuto sociale: l'iniziativa risponde a bisogni reali delle famiglie locali e può contribuire a ridurre traffico e emissioni, incentivando spostamenti brevi con veicoli elettrici. Guardando avanti, l'azienda prevede di ampliare la flotta e di esplorare partnership con scuole, associazioni sportive e amministrazioni locali per offerte su misura.

Conclusione

Con la nuova linea di microcar Parrulli Carrelli Elevatori interpreta con pragmatismo e lungimiranza la domanda di mobilità dei nuclei familiari contemporanei: una proposta che unisce praticità, sicurezza e sostenibilità, e che posiziona l'azienda come punto di riferimento anche al di fuori del suo storico core business.
2 fotoLa Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
  • pubbliredazionale
Altri contenuti a tema
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Spazio autogestito a pagamento
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Un evento in programma alla Masseria Calderoni Martini
L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” Il modello premiato nella categoria Furniture alla ADA Night 2025
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini La storica masseria Calderoni Martini apre le sue porte ai futuri sposi
Competenze tecnologiche e carriere stabili Competenze tecnologiche e carriere stabili L’ITS Cuccovillo punta sui giovani diplomati anche ad Altamura
Inaugurazione di Autocity Matera Inaugurazione di Autocity Matera Grande partecipazione per la nuova concessionaria ŠKODA
Centoducati Automotive ingrandisce la famiglia con Omoda&Jaecoo! Centoducati Automotive ingrandisce la famiglia con Omoda&Jaecoo! Il nuovo brand cinese sbarca ad Altamura
Silver Wings Parks di Zeta System Group a Matera Silver Wings Parks di Zeta System Group a Matera Il primo polo logistico commerciale della Basilicata
Arrivano i fondi dal Ministero dello sport per un campo da basket
5 dicembre 2025 Arrivano i fondi dal Ministero dello sport per un campo da basket
Volley A2: ad Altamura arriva la capolista
5 dicembre 2025 Volley A2: ad Altamura arriva la capolista
Polis 2030 attacca l'amministrazione: "Liberare la città "
4 dicembre 2025 Polis 2030 attacca l'amministrazione: "Liberare la città"
Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale
4 dicembre 2025 Auto in fiamme all'ingresso dell'ospedale
Maltempo, Sp La Tarantina allagata
4 dicembre 2025 Maltempo, Sp La Tarantina allagata
Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO
3 dicembre 2025 Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO
Allerta meteo arancione per temporali
3 dicembre 2025 Allerta meteo arancione per temporali
Verifica politica: azzerata la giunta comunale
3 dicembre 2025 Verifica politica: azzerata la giunta comunale
Opposizione: "Partita finita per la maggioranza "
3 dicembre 2025 Opposizione: "Partita finita per la maggioranza"
La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
2 dicembre 2025 La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
2 dicembre 2025 Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
2 dicembre 2025 Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.