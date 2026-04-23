Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar

Situata in via Bresso 27 ad Altamura, la palestra Equilibrium Team Nizar è una realtà giovane ma in costante crescita, nata appena un paio d'anni fa e già punto di riferimento per molti appassionati. Un ambiente che ha scelto fin da subito di puntare sulla qualità piuttosto che sui numeri, accogliendo poco meno di 100 atleti per garantire un lavoro attento, seguito e senza dispersioni. Tra i punti di forza anche le lezioni private, pensate per offrire percorsi personalizzati e costruiti sulle reali esigenze di ogni persona.A guidare la palestra è il Maestro Nizar, fondatore di origine tunisina che ha trasformato la sua esperienza sul campo in un progetto concreto. Con un passato da atleta professionista, con record di 6 vittorie tutte prima del limite, ha scelto di mettere radici ad Altamura, dando vita a una realtà che oggi continua a crescere e a ottenere risultati. Il suo lavoro si concentra in particolare sul settore Performance & Combat, con discipline come mixed martial arts, pugilato e kickboxing, affiancate da percorsi mirati al dimagrimento e alla tonificazione, oltre a sessioni di private coaching pensate per chi cerca un allenamento ancora più specifico e personalizzato.Al suo fianco, un ruolo fondamentale è ricoperto da Davide Cagnazzi, preparatore atletico della palestra, laureato e specializzato nell'ambito delle scienze dello sport e della salute. Il suo contributo arricchisce ulteriormente l'offerta della struttura, grazie a competenze che spaziano dalla preparazione atletica specifica, rivolta sia a bambini che ad adulti, ai percorsi di riabilitazione e recupero, fino al lavoro dedicato a persone con bisogni motori e intellettivi speciali. Un'attenzione che si estende anche al medical fitness, confermando l'approccio completo e inclusivo della palestra.A completare lo staff c'è anche il coach Niko Diomede, vice del maestro Nizar e secondo punto di riferimento per gli atleti della palestra. Il suo lavoro è particolarmente orientato alla preparazione dei più giovani, seguendoli nel percorso di crescita sportiva con attenzione, metodo e continuità, contribuendo a creare un ambiente in cui allenamento e formazione vanno di pari passo.Nella giornata del 19 aprile 2026, la palestra Equilibrium Team Nizar ha preso parte a un importante appuntamento sportivo a Lecce, il Countdown, portando in gara una rappresentanza di nove atleti tra ragazzi e ragazze minorenni. Gli allievi si sono cimentati nelle categorie MMA e kickboxing, distinguendosi per prestazioni di alto livello. Il risultato è stato particolarmente significativo: tutti hanno conquistato la medaglia d'oro, confermando non solo la qualità del lavoro svolto, ma anche una crescita tecnica e personale evidente. Un risultato che sottolinea l'attenzione della palestra verso il settore giovanile, considerato un punto centrale del progetto sportivo e formativo.Una realtà in crescita costante, quella di Equilibrium Team Nizar, che punta con decisione sulla formazione sportiva e umana dei propri atleti, con particolare attenzione al settore giovanile e ai percorsi personalizzati di allenamento.