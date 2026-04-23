Equilibrium Team Nizar
Equilibrium Team Nizar
Pubbliredazionale

Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar

Un ambiente in cui si incontrano passione, competenza e risultati

Altamura - giovedì 23 aprile 2026 10.02 Sponsorizzato
Situata in via Bresso 27 ad Altamura, la palestra Equilibrium Team Nizar è una realtà giovane ma in costante crescita, nata appena un paio d'anni fa e già punto di riferimento per molti appassionati. Un ambiente che ha scelto fin da subito di puntare sulla qualità piuttosto che sui numeri, accogliendo poco meno di 100 atleti per garantire un lavoro attento, seguito e senza dispersioni. Tra i punti di forza anche le lezioni private, pensate per offrire percorsi personalizzati e costruiti sulle reali esigenze di ogni persona.

A guidare la palestra è il Maestro Nizar, fondatore di origine tunisina che ha trasformato la sua esperienza sul campo in un progetto concreto. Con un passato da atleta professionista, con record di 6 vittorie tutte prima del limite, ha scelto di mettere radici ad Altamura, dando vita a una realtà che oggi continua a crescere e a ottenere risultati. Il suo lavoro si concentra in particolare sul settore Performance & Combat, con discipline come mixed martial arts, pugilato e kickboxing, affiancate da percorsi mirati al dimagrimento e alla tonificazione, oltre a sessioni di private coaching pensate per chi cerca un allenamento ancora più specifico e personalizzato.

Al suo fianco, un ruolo fondamentale è ricoperto da Davide Cagnazzi, preparatore atletico della palestra, laureato e specializzato nell'ambito delle scienze dello sport e della salute. Il suo contributo arricchisce ulteriormente l'offerta della struttura, grazie a competenze che spaziano dalla preparazione atletica specifica, rivolta sia a bambini che ad adulti, ai percorsi di riabilitazione e recupero, fino al lavoro dedicato a persone con bisogni motori e intellettivi speciali. Un'attenzione che si estende anche al medical fitness, confermando l'approccio completo e inclusivo della palestra.

A completare lo staff c'è anche il coach Niko Diomede, vice del maestro Nizar e secondo punto di riferimento per gli atleti della palestra. Il suo lavoro è particolarmente orientato alla preparazione dei più giovani, seguendoli nel percorso di crescita sportiva con attenzione, metodo e continuità, contribuendo a creare un ambiente in cui allenamento e formazione vanno di pari passo.

Nella giornata del 19 aprile 2026, la palestra Equilibrium Team Nizar ha preso parte a un importante appuntamento sportivo a Lecce, il Countdown, portando in gara una rappresentanza di nove atleti tra ragazzi e ragazze minorenni. Gli allievi si sono cimentati nelle categorie MMA e kickboxing, distinguendosi per prestazioni di alto livello. Il risultato è stato particolarmente significativo: tutti hanno conquistato la medaglia d'oro, confermando non solo la qualità del lavoro svolto, ma anche una crescita tecnica e personale evidente. Un risultato che sottolinea l'attenzione della palestra verso il settore giovanile, considerato un punto centrale del progetto sportivo e formativo.

Una realtà in crescita costante, quella di Equilibrium Team Nizar, che punta con decisione sulla formazione sportiva e umana dei propri atleti, con particolare attenzione al settore giovanile e ai percorsi personalizzati di allenamento.
Equilibrium Team Nizar
Equilibrium Team Nizar
  • pubbliredazionale
Altri contenuti a tema
BCC dell'Alta Murgia apre a Matera BCC dell'Alta Murgia apre a Matera Giovedì 23 aprile l'inaugurazione della nuova filiale in Viale Aldo Moro 18A
Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso” Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso” Per entrare in una scuola aperta, inclusiva e concreta.
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa Data: Sabato 10 Gennaio 2026 ore 9:00 - 12.00
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar Noleggio flessibile e sicurezza per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Spazio autogestito a pagamento
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Un evento in programma alla Masseria Calderoni Martini
L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” Il modello premiato nella categoria Furniture alla ADA Night 2025
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini La storica masseria Calderoni Martini apre le sue porte ai futuri sposi
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
23 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
23 aprile 2026 Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
22 aprile 2026 Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
22 aprile 2026 Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
22 aprile 2026 Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo
21 aprile 2026 Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo
BCC dell'Alta Murgia apre a Matera
21 aprile 2026 BCC dell'Alta Murgia apre a Matera
La scienza spiegata ai ragazzi
21 aprile 2026 La scienza spiegata ai ragazzi
Liste di attesa: per Regione situazione è migliorata
21 aprile 2026 Liste di attesa: per Regione situazione è migliorata
La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza
20 aprile 2026 La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza
Soccer Altamura: vittoria facile in casa
20 aprile 2026 Soccer Altamura: vittoria facile in casa
Natuzzi: assemblee e manifestazioni ad Altamura e Santeramo
20 aprile 2026 Natuzzi: assemblee e manifestazioni ad Altamura e Santeramo
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.