BCC dell'Alta Murgia
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BCC dell'Alta Murgia apre a Matera

Giovedì 23 aprile l'inaugurazione della nuova filiale in Viale Aldo Moro 18A

Altamura - martedì 21 aprile 2026 10.14 Sponsorizzato
Una banca radicata nel territorio porta la propria missione cooperativa nel cuore della Città dei Sassi.

La BCC dell'Alta Murgia amplia la propria presenza territoriale con l'apertura di una nuova filiale a Matera, in Viale Aldo Moro 18A. L'inaugurazione è fissata per giovedì 23 aprile, un appuntamento che la banca desidera condividere con la comunità locale, le istituzioni e tutti coloro che credono nel valore della finanza cooperativa di prossimità. La nuova sede materana non rappresenta semplicemente l'apertura di uno sportello bancario: è l'estensione concreta di un modello di banca fondato sulla relazione diretta con le persone, sulla conoscenza del territorio e sull'impegno verso lo sviluppo economico e sociale delle comunità servite.

Valori che la BCC dell'Alta Murgia porta avanti da anni, forti dell'appartenenza al Gruppo Cooperativo Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano, uno dei principali gruppi bancari cooperativi del Paese. «Aprire a Matera significa portare in una città straordinaria, ricca di storia e di potenziale, una banca che mette le persone al centro», dichiara la Presidente della Banca, dott.ssa Mariangela Tragni. «Il nostro modo di fare banca si basa sulla vicinanza reale: conoscere il cliente, comprendere le sue esigenze, offrire consulenze trasparenti e soluzioni concrete. Non siamo una banca anonima: siamo una banca del territorio, parte della comunità in cui operiamo.

In un contesto in cui tante banche tradizionali chiudono gli sportelli, spostano tutto su applicazioni informatiche, trasformano ogni richiesta in un ticket da gestire in coda digitale o su un numero verde e spesso non si riesce ad avere un contatto diretto con un operatore, nella BCC dell'Alta Murgia il direttore di filiale sa chi sei. Sa che l'anno scorso hai rinnovato la sede aziendale, che tua figlia si è laureata, che il tuo settore ha attraversato un periodo difficile. Quando qualcosa non va, si parla — e si parla prima, non dopo. Non perché sia scritto in un regolamento, ma perché è così che funzionano i rapporti tra persone che si conoscono e si rispettano. È un dettaglio che sembra piccolo. Non lo è. ». «Matera — continua la Presidente dott.ssa Mariangela Tragni – che è una città che ha saputo trasformare la propria storia in futuro, che attira investimenti, turismo e talenti — ha bisogno anche di una banca che ragioni con la stessa profondità di sguardo. Una banca che accompagni le famiglie nei momenti importanti, che sostenga chi vuole fare impresa, che sia presente quando le cose vanno bene e ancora di più quando vanno meno bene. »

La filiale offrirà alla clientela privata e alle imprese locali — artigiani, commercianti, professionisti, piccole e medie imprese — una gamma completa di servizi bancari e finanziari, con una particolare attenzione al credito alle famiglie, al sostegno agli investimenti produttivi e all'accompagnamento nei momenti chiave della vita economica delle persone. Alla dimensione umana della banca di vicinato, si unisce la solidità e la competenza del Gruppo Cooperativo Cassa Centrale Banca, che annovera 65 BCC - Casse Rurali - Raiffeisenkassen e 1.501 sportelli in tutta Italia, più di 12.500 mila collaboratori e 500 mila Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 94 miliardi di Euro, al 31.12.2025, il Gruppo si posiziona tra i primi 10 a livello nazionale.

L'inaugurazione di giovedì 23 aprile sarà un'occasione di incontro aperto alla città.
La BCC dell'Alta Murgia invita tutta la comunità materana a partecipare.
BCC dell'Alta Murgia — Nuova filiale di Matera Viale Aldo Moro 18A — Matera Inaugurazione: giovedì 23 aprile 2026 ore 18:00
Per informazioni stampa e accrediti: segreteriadidirezionegenerale@bccaltamurgia.it
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