Terremoto
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Cronaca

Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il Sud

Epicentro in mare Tirreno, in Calabria

Altamura - martedì 2 giugno 2026 0.58
Un forte terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il 2 giugno alle ore 00.12:35 ora italiana. Il sisma è stato registrato da Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con epicentro in mare Tirreno, al largo di Amantea, ad una profondità di 250 km.

Il terremoto è stato avvertito in tutto il Sud Italia.

Per il momento non ci sono segnalazioni circa problemi alla popolazione e alle infrastrutture, anche perché il terremoto è avvenuto in mare ad una notevole profondità.
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