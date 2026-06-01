Forte scossa di terremoto avvertita in tutto il Sud

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il 2 giugno alle ore 00.12:35 ora italiana. Il sisma è stato registrato da Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con epicentro in mare Tirreno, al largo di Amantea, ad una profondità di 250 km.Il terremoto è stato avvertito in tutto il Sud Italia.Per il momento non ci sono segnalazioni circa problemi alla popolazione e alle infrastrutture, anche perché il terremoto è avvenuto in mare ad una notevole profondità.