Avvertita una forte scossa di terremoto

Avvertita poco fa una forte scossa di terremoto, alle 23.07.Dalle prime informazioni, l'epicentro sarebbe localizzato in Bosnia, nella parte meridionale, molto vicina al mar Adriatico. Per questa ragione è stata avvertita in buona parte della Puglia e in altre regioni italiane dell'Adriatico.La prima stima è di una magnitudo 6.0 della scala Richter.Il movimento sismico è stato avvertito in Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Italia, Montenegro, Serbia e Albania. Profondità rilevata a circa 10 km.Mappa dell'INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia