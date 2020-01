Forte scossa di terremoto in Albania, avvertita in Puglia

Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato alle ore 21.15 sulla costa settentrionale dell'Albania, a tredici km di profondità. La zona epicentro è localizzata a nord di Durazzo, regione già colpita pesantemente dal sisma di due mesi fa.Per la vicinanza geografica e per la ridotta profondità la scossa è stata avvertita pure in Puglia ma non in tutta la regione.La situazione in Albania risulta sotto controllo.