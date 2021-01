Scossa di terremoto avvertita nell'area murgiana

Nella notte, con epicentro in provincia di Potenza

Una scossa di magnitudo di 3.5 è stata registrata nella notte, alle 00.13, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato in provincia di Potenza, in prossimità del territorio di Anzi. La scossa è stata avvertita pure nei Comuni dell'area murgiana.L'epicentro è stato registrato a una profondità di 42 km.Nessun danno a persone e cose in provincia di Potenza