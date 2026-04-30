Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 30 aprile al 3 maggio

Altamura - giovedì 30 aprile 2026 9.57
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026.
  • E20
  • Raffaella Iannetti
  • Vincenzo Forzati
Altri contenuti a tema
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 23 al 26 aprile
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 16 al 19 aprile
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 10 al 12 aprile
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 2 al 6 aprile
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 26 al 29 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 19 al 23 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 13 al 20 marzo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata del week end dal 6 all’8 marzo
Turismo: presentazione dell'Info point digitale
30 aprile 2026 Turismo: presentazione dell'Info point digitale
Distretto Salotto: a Santeramo i consigli comunali di Altamura e Matera
30 aprile 2026 Distretto Salotto: a Santeramo i consigli comunali di Altamura e Matera
Xylella: prorogati i termini per le lavorazioni obbligatorie dei terreni
29 aprile 2026 Xylella: prorogati i termini per le lavorazioni obbligatorie dei terreni
In vigore il senso unico in via IV Novembre
29 aprile 2026 In vigore il senso unico in via IV Novembre
Asilo nido comunale: avviso per le iscrizioni
29 aprile 2026 Asilo nido comunale: avviso per le iscrizioni
Grandi eventi, nuovi criteri per assegnare i contributi
28 aprile 2026 Grandi eventi, nuovi criteri per assegnare i contributi
Strade comunali esterne: lavori di manutenzione
28 aprile 2026 Strade comunali esterne: lavori di manutenzione
Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi
28 aprile 2026 Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi
Traffico di droga: due arresti ad Altamura
27 aprile 2026 Traffico di droga: due arresti ad Altamura
Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
27 aprile 2026 Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
27 aprile 2026 Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
Team Altamura, svanito il sogno playoff
26 aprile 2026 Team Altamura, svanito il sogno playoff
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.