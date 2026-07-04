Incidente con feriti
Incidente con feriti
Cronaca

Auto contro lampione, due feriti

Incidente in piazza Unità d'Italia

Altamura - sabato 4 luglio 2026 12.37
Un incidente in Piazza Unità d'Italia è avvenuto stamane.

Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dalle ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni si tratta di due persone anziane.

Accertamenti sono in corso sulla dinamica: coinvolte due auto, una delle quali è finita su un'aiuola e contro un lampione della pubblica illuminazione. Il lampione è stato divelto e l'area circostante è stata delimitata da nastro di pubblica sicurezza.

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  • Incidente stradale
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