Auto fuori strada a Laterza, morto un 57enne

Un uomo di 57 anni, originario di Altamura, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Laterza, sulla strada provinciale 22 (tra Santeramo e Laterza, in territorio tarantino).Era da solo a bordo di un'auto. Per cause da accertare il veicolo è uscito dalla sede stradale e si è ribaltata in un terreno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, pertanto la prima ricostruzione è da considerarsi un'ipotesi.Per il conducente non c'è stato nulla da fare da parte dei soccorritori del 118.Seguono ulteriori notizie