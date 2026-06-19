Cronaca
Auto fuori strada a Laterza, morto un 57enne
Vani i soccorsi
Altamura - venerdì 19 giugno 2026 18.09
Un uomo di 57 anni, originario di Altamura, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Laterza, sulla strada provinciale 22 (tra Santeramo e Laterza, in territorio tarantino).
Era da solo a bordo di un'auto. Per cause da accertare il veicolo è uscito dalla sede stradale e si è ribaltata in un terreno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, pertanto la prima ricostruzione è da considerarsi un'ipotesi.
Per il conducente non c'è stato nulla da fare da parte dei soccorritori del 118.
Seguono ulteriori notizie
Era da solo a bordo di un'auto. Per cause da accertare il veicolo è uscito dalla sede stradale e si è ribaltata in un terreno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, pertanto la prima ricostruzione è da considerarsi un'ipotesi.
Per il conducente non c'è stato nulla da fare da parte dei soccorritori del 118.
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