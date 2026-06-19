Ambulanza
Ambulanza
Cronaca

Auto fuori strada a Laterza, morto un 57enne

Vani i soccorsi

Altamura - venerdì 19 giugno 2026 18.09
Un uomo di 57 anni, originario di Altamura, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Laterza, sulla strada provinciale 22 (tra Santeramo e Laterza, in territorio tarantino).

Era da solo a bordo di un'auto. Per cause da accertare il veicolo è uscito dalla sede stradale e si è ribaltata in un terreno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, pertanto la prima ricostruzione è da considerarsi un'ipotesi.

Per il conducente non c'è stato nulla da fare da parte dei soccorritori del 118.

Seguono ulteriori notizie
Spenti due incendi ad Altamura
19 giugno 2026 Spenti due incendi ad Altamura
Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
19 giugno 2026 Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima
Oggi intervento di disinfestazione notturna
19 giugno 2026 Oggi intervento di disinfestazione notturna
Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
18 giugno 2026 Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
18 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
18 giugno 2026 Esame di maturità: circa 750 studenti ad Altamura
Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
17 giugno 2026 Furti di fiori e oggetti dalle lapidi del cimitero
Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
17 giugno 2026 Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
17 giugno 2026 Altamura: cucciolo di volpe messo in salvo
Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
16 giugno 2026 Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale
Esenzione Irap a favore delle onlus
16 giugno 2026 Esenzione Irap a favore delle onlus
Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
16 giugno 2026 Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.