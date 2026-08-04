Nuovo percorso espositivo nel Museo archeologico

Apertura al pubblico del rinnovato percorso espositivo al primo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, in programma domani (mercoledì 5 agosto 2026), alle ore 18.00.Interverranno:Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia e Soprintendente ad interim ABAP BAT-FGFrancesca Romana Paolillo, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di BariDonatella Campanile, funzionario architetto in servizio presso il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Direttore dei lavoriEbe Chiara Princigalli, Direttore del Museo archeologico nazionale di AltamuraAntonio Petronella, sindaco di AltamuraA conclusione della prima fase di interventi di riqualificazione e ammodernamento, in parte finanziati con fondi PNRR, riapre al pubblico il primo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, con un apparato espositivo del tutto rinnovato.L'allestimento racconta in modo rigoroso e insieme suggestivo gli sviluppi dell'occupazione del territorio tra l'età del Ferro e l'Alto Medioevo. I corredi funerari messi in luce e studiati in anni di ricerche archeologiche curate della Soprintendenza nel territorio di Altamura, Gravina e Toritto, tornano nella piena fruibilità del pubblico in una veste che non solo ne esalta forme e figure, ma che comunica al meglio i processi storici di cui il territorio è stato protagonista, arricchendo la visita anche con esperienze multimediali.In occasione della serata inaugurale, il Museo resterà straordinariamente aperto fino alle 21.00 (Ultimo ingresso ore 19.00).A partire dalle 18.00 l'ingresso sarà gratuito