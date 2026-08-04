Eventi e cultura
Nuovo percorso espositivo nel Museo archeologico
Vengono inaugurati i nuovi allestimenti del primo piano
Altamura - martedì 4 agosto 2026 09.00
Apertura al pubblico del rinnovato percorso espositivo al primo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, in programma domani (mercoledì 5 agosto 2026), alle ore 18.00.
Interverranno:
Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia e Soprintendente ad interim ABAP BAT-FG
Francesca Romana Paolillo, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Donatella Campanile, funzionario architetto in servizio presso il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Direttore dei lavori
Ebe Chiara Princigalli, Direttore del Museo archeologico nazionale di Altamura
Antonio Petronella, sindaco di Altamura
A conclusione della prima fase di interventi di riqualificazione e ammodernamento, in parte finanziati con fondi PNRR, riapre al pubblico il primo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, con un apparato espositivo del tutto rinnovato.
L'allestimento racconta in modo rigoroso e insieme suggestivo gli sviluppi dell'occupazione del territorio tra l'età del Ferro e l'Alto Medioevo. I corredi funerari messi in luce e studiati in anni di ricerche archeologiche curate della Soprintendenza nel territorio di Altamura, Gravina e Toritto, tornano nella piena fruibilità del pubblico in una veste che non solo ne esalta forme e figure, ma che comunica al meglio i processi storici di cui il territorio è stato protagonista, arricchendo la visita anche con esperienze multimediali.
In occasione della serata inaugurale, il Museo resterà straordinariamente aperto fino alle 21.00 (Ultimo ingresso ore 19.00).
A partire dalle 18.00 l'ingresso sarà gratuito
Interverranno:
Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia e Soprintendente ad interim ABAP BAT-FG
Francesca Romana Paolillo, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Donatella Campanile, funzionario architetto in servizio presso il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Direttore dei lavori
Ebe Chiara Princigalli, Direttore del Museo archeologico nazionale di Altamura
Antonio Petronella, sindaco di Altamura
A conclusione della prima fase di interventi di riqualificazione e ammodernamento, in parte finanziati con fondi PNRR, riapre al pubblico il primo piano del Museo archeologico nazionale di Altamura, con un apparato espositivo del tutto rinnovato.
L'allestimento racconta in modo rigoroso e insieme suggestivo gli sviluppi dell'occupazione del territorio tra l'età del Ferro e l'Alto Medioevo. I corredi funerari messi in luce e studiati in anni di ricerche archeologiche curate della Soprintendenza nel territorio di Altamura, Gravina e Toritto, tornano nella piena fruibilità del pubblico in una veste che non solo ne esalta forme e figure, ma che comunica al meglio i processi storici di cui il territorio è stato protagonista, arricchendo la visita anche con esperienze multimediali.
In occasione della serata inaugurale, il Museo resterà straordinariamente aperto fino alle 21.00 (Ultimo ingresso ore 19.00).
A partire dalle 18.00 l'ingresso sarà gratuito