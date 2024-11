Due reperti del Museo archeologico in mostra ad Atene

Ad Atene, al The Benaki Museum, si è aperta la mostra temporanea dal titolo "Art in Gold, Jewellery in Hellenistic Times" che espone reperti provenienti da oltre 30 musei tra ori e vasellame di epoca ellenistica, momento in cui l'arte dell'oreficeria raggiunse il suo culmine in termini di lavorazione e raffinatezza.In mostra ci sono anche due vasi che fanno parte della collezione del Museo Archeologico di Altamura perché provenienti da due ricche tombe di periodo ellenistico rinvenute nella città di Altamura. Si tratta di una phiale (piatto) e di un rython, una sorta di boccale a protome (testa) di ariete, su cui sono rappresentate figure adorne di gioielli in uso nel IV secolo. a. C.La mostra, che terminerà il 27 aprile del prossimo anno, fa parte dell'Atto "Le Collezioni del Museo Benaki e Design Contemporaneo" del Programma "Attiki", Accordo di Partenariato 2021-2027, ed è cofinanziata dall'Unione Europea.