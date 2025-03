Attività culturali e museali, possibilità di collaborazioni e sponsor

La Direzione regionale musei della Puglia ha pubblicato un avviso che consente la partecipazione attiva di soggetti esterni alle iniziative culturali di Musei, Castelli e Parchi archeologici, per promuovere il coinvolgimento diretto della società civile, per il sostegno alla programmazione artistica e culturale, inclusi gli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria del patrimonio statale pugliese.Il futuro della Direzione regionale Musei nazionali Puglia passa anche attraverso la ricerca di collaborazioni e sponsor, cristallizzata attraverso un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, nell'ottica di creare un manifesto collettivo di progetti e iniziative che si svolgeranno a partire dal prossimo aprile fino a marzo 2026, e interesseranno17 luoghi della cultura: Castello Svevo di Bari, Castel del Monte, Castello Svevo di Trani, Castello di Copertino, Castello Carlo V di Lecce, Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto, Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia,, Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, Teatro e Anfiteatro romano di Lecce, Parco Archeologico di Siponto, Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, Parco archeologico di Monte Sannace, Museo Archeologico Nazionale di Canosa, Parco e Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, Museo Archeologico Nazionale "Matteo Sansone" di Mattinata. In cambio, per chi collaborerà, prima di tutto il ritorno d'immagine, ossia la possibilità di associare il proprio nome e il proprio logo all'iniziativa di riferimento e di comparire sul materiale promozionale e di comunicazione, sia cartaceo che web, ma anche notevoli sgravi fiscali previsti per le attività di sponsorizzazione.Due le possibilità per i soggetti, pubblici o privati, che risponderanno all'avviso (c'è tempo fino al 31 marzo 2025): manifestare il proprio interesse a stipulare con la Direzione regionale Musei Nazionali Puglia contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture sulla base della programmazione delle attività di uno o più luoghi della cultura; e/o proporre attività di fruizione e valorizzazione fisica o virtuale del patrimonio, da svolgersi in Musei, Parchi e Aree archeologiche, in piena interazione e armonia con i paesaggi culturali del contesto.«Siamo convinti che in tanti abbiano a cuore il patrimonio culturale pugliese - commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, arch. Francesco Longobardi – Per questo abbiamo deciso di coinvolgere direttamente la società civile, conferendole un ruolo attivo sia nelle progettualità già in fase di avvio presso i nostri siti, sia incentivando la collaborazione fra pubblico e privato attraverso proposte di valorizzazione volte alla diversificazione dei servizi offerti. Confidiamo in una partecipazione numerosa».