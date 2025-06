Il Museo rivive le scoperte archeologiche più recenti

Sabato 21 giugno è prevista un'apertura straordinaria del Museo Archeologico nazionale in via Santeramo, 88, dalle ore 17 alle ore 21. Per l'occasione, alle ore 18, la prima direttrice del Museo, l'archeologa Dina Venturo racconterà le vicende legate alle origini e agli sviluppi dell'Istituzione museale altamurana e gli scavi condotti a più riprese nell'area archeologica di La Croce, in cui il Museo si erge.Saranno proiettate le diapositive dell'archivio del Museo, vere e proprie testimonianze documentali degli scavi diretti dalla dottoressa Venturo tra gli anni '80 e '90. Sarà un'occasione unica per ripercorrere le scoperte archeologiche messe in luce a La Croce e a raccontarle sarà proprio Dina Venturo. In tempi recenti, inizio anni 2000, ci sono stati rinvenimenti anche in via Reno (ad essi fa riferimento la foto con il ritrovamento di un cratere a volute che era depositato in una tomba).