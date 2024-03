Museo archeologico: pulizia dell'area esterna

Giovedì 14 marzo a partire dalle 10:00, per la Giornata nazionale del paesaggio, il Museo archeologico nazionale di Altamura darà il via ad un intervento sistematico di pulizia straordinaria dell'area archeologica di La Croce, sulla quale il Museo insiste e che ha restituito numerose testimonianze archeologiche dall'età del Bronzo fino alla fase tardo - ellenistica. L'area è limitrofa al Museo.Titolo del progetto è "Clean up del Museo di Altamura: abbi cura del tuo patrimonio" e rappresenta una propizia opportunità di promozione dell'indispensabile azione di rete tra Istituzioni pubbliche, enti locali e terzo settore allo scopo di responsabilizzare la cittadinanza nell'adozione di comportamenti virtuosi, utili a tutelare il paesaggio urbano e il patrimonio storico-archeologico della città di Altamura.Consapevoli che le buone pratiche sono fondamentali per l'empowerment di comunità, la Direzione e lo staff del Museo con il sostegno della Soprintendenza Archeologia, beni artistici e paesaggio per la città metropolitana di Bari, del Comune di Altamura e con la preziosa collaborazione del Circolo Lega Ambiente Eudaimonia APS di Bari, procederanno a liberare dai rifiuti l'area archeologica. Chi vuole , può partecipare come volontario.Quella del 14 marzo sarà l'attività inaugurale di una serie di appuntamenti che vedranno coinvolte anche le scolaresche chiamate a cimentarsi nella creazione di uno slogan d'effetto, finalizzato a comunicare in modo sintetico ma incisivo l'opportunità che l'intera comunità presti maggiore cura e attenzione al proprio territorio.