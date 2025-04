Pasqua e Pasquetta: aperti i musei e i luoghi della cultura

Pasqua e Pasquetta con i musei aperti, per le visite dei turisti che sono ad Altamura in questi giorni o degli stessi cittadini.Per quanto riguarda la rete museale dell'Uomo di Altamura, il Palazzo Baldassarre è aperto a Pasqua (9-13 e 15-19) e a Pasquetta (9-13) mentre il centro visite di Lamalunga in entrambi i giorni con orario continuato 10-18.Il Mudima - Museo diocesano dei matronei è aperto a Pasqua dalle 10 alle 13 e a Pasquetta con orari 10-13 e 15-30-18.30 (ultimo ingresso ore 18). Inoltre la Cattedrale, chiesa giubilare, è aperta.Il Museo archeologico nazionale è aperto in entrambi i giorni dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45).