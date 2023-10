Ad Altamura i rappresentanti dei Musei Impresa d’Italia

Lo scorso week end, una delegazione di 70 rappresentanti dei musei e archivi d'impresa, intervenuti al Seminario Annuale di Museimpresa svoltosi a Pisticci, presso il Museo Essenza Lucano, si sono ritrovati ad Altamura presso Oropan Spa per confrontarsi sul tema della valorizzazione del patrimonio storico-documentale, focalizzandosi in particolar modo sul turismo industriale del Mezzogiorno.E' stata l'occasione per presentare il progetto Gran Tour dei Musei d'impresa, portato avanti dal Museo del Pane di Vito Forte, insieme al Museo di Amaro Lucano Essenza Lucano, Il Museo della Liquirizia Amarelli e il Museo del Confetto Mucci; nato in occasione dell'evento "Saperi d'impresa", dello scorso novembre, organizzato da Oropan, all'interno della Settimana della Cultura d'impresa. Il progetto intende mettere a sistema i 4 poli museali di Museimpresa del Sud per favorire il posizionamento nel mercato turistico, nell'ambito del Turismo industriale, attraverso una comune strategia e iniziative congiunte di promozione e sarà presentato da alcuni tour operator durante la fiera TTG di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre 2023."La volontà che anima i nostri quattro musei d'impresa è quella di essere generatori di una sinergia di territorio e per territorio; perché i musei impresa sono storia del territorio ma, allo stesso tempo, luoghi grazie ai quali le aziende diventano garanzia per il futuro dei loro territori e speranza per le future generazioni. La visita presso il Museo del pane di Vito Forte di tanti esponenti di tutti i Musei d'impresa italiani è stata simbolicamente il battesimo di questa intuizione, e volontà di dare sempre più lustro ad Altamura, quale città del Pane"- ha affermato Lucia Forte AD di Oropan Spa.