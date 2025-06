Un cortometraggio celebra il successo d'impresa della famiglia Forte

Si è tenuta oggi, nel Teatro Piccinni di Bari, la première di "Sapore di ricordi", un suggestivo corto d'impresa scritto e diretto per Oropan dal regista pugliese Anteros Marra.Ogni grande impresa ha alle spalle una storia fatta di sogni, sacrifici e determinazione come dimostra Oropan Spa, azienda della famiglia Forte, leader nella produzione di prodotti da forno. Fondata 70 anni fa da Vito Forte, e oggi guidata dai figli Lucia, Francesco e Daniele, l'azienda ha raggiunto 25 Paesi nel mondo grazie ai valori che ne hanno tracciato il percorso: passione, visione e persone.che, attraverso parole e coinvolgenti immagini, racconta la storia del suo fondatore, Vito Forte: una storia tutta italiana di chi, partendo dalle radici, ha saputo costruire un innovativo concetto del fare impresa in cui oggi si fondono tradizione e innovazione sostenibile.Il corto, scritto e diretto dal registacon il patrocinio, tra l'altro, della Regione Puglia e del Comune di Altamura, è un progetto culturale che esplora e mette in luce le tradizioni e i riti di un territorio e l'antica arte della panificazione altamurana ripercorrendo la storia di Oropan. Le prime immagini mostranobambino, che sogna di fare il pane, poi gli inizi come garzone, nel lontano 1956, cuocendo le pagnotte impastate dalle massaie all'interno di uno dei forni medioevali più antichi di Altamura, fino al 1973, quando riuscì ad acquistare lo stesso forno e ad aprire la prima bottega investendo tutti i suoi risparmi, per poi arrivare alla nascita di Oropan: sullo sfondo, ma determinanti per il successo, le persone e i legami familiari che tutto hanno reso possibile, a scandire quei valori insiti nell'arte di fare il pane che parlano di cultura, condivisione, identità e rispetto per il territorio."Questo corto d'impresa è per me motivo di grande orgoglio perché racconta l'anima di Oropan - commenta, AD & CEO di Oropan - E' un racconto di pane e orgoglio. Non è solo la storia di un'azienda: è la storia di un territorio intero. Delle sue persone, dei suoi forni, dei suoi gesti antichi. Volevamo restituire senso a tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Perché, per noi, fare il pane è un patrimonio di cultura, di identità, un simbolo di condivisione. Questo è un film breve, ma custodisce dentro di sé generazioni di lavoro, di pane e di orgoglio. E oggi, attraverso Oropan, questo pane viaggia nel mondo. Porta con sé la voce della Puglia, il suo calore, la sua fierezza. Questo film è per chi crede che fare impresa significhi generare cultura, per chi pensa che un prodotto, se nasce da un'identità profonda, possa parlare a tutto il mondo".In occasione dell'evento di presentazione del corto d'impresa si è tenuto un, grazie al contributo di rappresentanti delle istituzioni, rappresentanze sindacali, del mondo accademico e imprenditoriale, per riflettere concretamente su cosa significhi oggi innovare nel segno della tradizione, costruire impresa partendo dal proprio patrimonio culturale e guardare avanti con visione e consapevolezza. Nel corso della tavola rotonda, il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha ricordato che l'Italia è la quarta nazione al mondo per export, ribadendo l'importanza del modello di impresa a carattere familiare per il Paese. Un modello sostenibile, capace di rinnovarsi senza perdere di vista le proprie radici. Queste imprese, che, come Oropan, mantengono saldo il legame con il territorio e il rispetto per le tradizioni, rappresentano secondo il Viceministro la colonna portante del nostro sistema economico, l'anima del Made in Italy e, in quanto tali, devono poter contare sul sostegno delle istituzioni.Nel dibattito sono intervenuti Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Roberto Marti, Senatore della Repubblica e Presidente 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica); Onofrio Rota, Segretario Generale FAI CISL nazionale; Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT; Maria Rosaria Napolitano, docente di marketing Università di Napoli "Parthenope"; e la stessa Lucia Forte che ha rimarcato il valore dell'identità di un territorio in un momento in cui le aziende sono chiamate a reinventarsi tra sostenibilità e internazionalizzazione, e cosa significhino per Oropan parole come innovazione e sostenibilità, non termini astratti ma scelte operative che coinvolgono tutta l'impresa: dalla valorizzazione delle persone fino alla tracciabilità e responsabilità sociale.Diffondere e salvaguardare il pane di Altamura Dop, prodotto associato da sempre alla città, è uno degli obiettivi finali del corto d'impresa promosso da Oropan. Il cortometraggio non è solo la storia di un successo imprenditoriale ma anche storia di speranza verso il futuro e di identità territoriale. La memoria di ciò che è avvenuto è il più grande patrimonio da lasciare alle nuove generazioni, la prima leva per guardare al futuro: è questo un tema al centro della strategia di Oropan che vede lacome un pilastro centrale. ­Nel tempo l'azienda ha saputo evolversi, adeguandosi ai nuovi trend di consumo ma allo stesso tempo preservando la propria identità e mantenendo saldo il legame con la storia, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione responsabile. Oropan ha infatti utilizzato il proprio Corporate Heritage anche per innovare in termini di sostenibilità e responsabilità sociale, trasformando i valori del passato in un impegno concreto per il futuro: dal recupero delle tradizioni agricole locali, collaborando con produttori di grano della Murgia per valorizzare le filiere corte e ridurre l'impatto ambientale, al packaging ecosostenibile, studiato per rispettare l'ambiente senza compromettere la conservazione del prodotto, alle attività volte all'educazione alimentare e alla tutela delle tradizioni, attraverso eventi e collaborazioni con scuole e istituzioni, per promuovere la consapevolezza sull'importanza di una dieta sana e equilibrata e della Dieta Mediterranea. Il percorso per la valorizzazione dell'identità di territorio e della tradizione del pane è culminato nella nascita del, un'esperienza immersiva sensoriale che racconta la storia del pane di Altamura e ospita antichi strumenti per la sua produzione e un archivio storico. Il Museo del Pane, situato nei pressi della Cattedrale di Altamura, è nato nel 2019 per volontà di Vito Forte, al fine di consacrare l'Antico Forno Forte, quale luogo di condivisione del sapere circa la storia del pane, e per ribadire il legame di Oropan con la città di Altamura e con il suo pane. Rappresenta infatti la prima esperienza museale legata al pane, in Puglia.Scritto e diretto da Anteros MarraCon: Vito Forte, Salvatore Octavian Losacco, Donato Colucci, Giuseppe MoramarcoProduttori esecutivi per AMARTIA FILM, Camilla Gazzola e Nicola MaielloDirettore della fotografia, Filippo MarzaticoScenografo, Alberto GramegnaCostumista, Rossella ApreaAiuto regia, Francesco PascucciMontaggio, Anteros MarraDirettore di produzione, Ferdinando CoccoCasting director, Cinzia ClementeMusiche, Stefano Acquaviva