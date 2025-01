Oggi e domani un grande evento antimafia ad Altamura

Inizia oggi l'evento "Mafia Ieri e Oggi: non ci avete fatto niente", dedicato a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 23 maggio 1992, alle ore 17:57 nei pressi di Capaci, Cosa Nostra commise la tremenda strage facendo esplodere un pezzo di autostrada.Oggi ad Altamura, alle 13.00 in piazza Resistenza è previsto l'arrivo ad Altamura della teca contenente i resti dell'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, la Quarto Savona Quindici, diventata uno dei simboli della resistenza alla mafia. Qui resterà esposta fino alla serata del 17 gennaio.Domani la giornata sarà interamente dedicata al contrasto alla mafia e al ricordo del sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della sua compagna Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. All'evento è prevista la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell'Interno, on. Nicola Molteni, del Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi e del Questore di Bari, Massimo Gambino, che parleranno di mafia, di come si è evoluta e degli strumenti per combatterla. Un incontro con gli studenti si terrà alle ore 11.00 in piazza Resistenza; alle 19.00 si terrà il convegno al Teatro Mercadante. Tina Montinaro, vedova di uno degli agenti, presenterà il suo libro "Non ci avete fatto niente". L'evento è organizzato dal Rotary Club e dal Siulp insieme a Oropan , con l'obiettivo di promuovere la legalità.Il programma in allegato.