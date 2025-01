"Si vince la mafia con il lavoro di squadra"

Si è conclusa ieri ad Altamura la due giorni dedicata alla promozione della cultura della legalità e al contrasto alla mafia, un evento organizzato dal Rotary Club, che ha raccolto figure istituzionali e cittadini provenienti da tutta la Puglia per ricordare il sacrificio di chi ha lottato contro la criminalità organizzata. La manifestazione, intitolata "Mafia Ieri e Oggi: Non Ci Avete Fatto Niente", è stata un momento di profonda riflessione sulla memoria delle vittime e sull'importanza di un impegno costante nella lotta contro la mafia.Durante la prima giornata, la teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, l'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, è stata accolta con una cerimonia solenne in Piazza della Resistenza alla presenza del sindaco di Altamura Vitantonio Petronella. Ieri sera si è tenuto l'evento principale della due giorni, una tavola rotonda moderata da Enzo Magistà direttore del TGNorba che si è aperto con un messaggio inviato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel quale ha sottolineato l'importanza di un impegno collettivo contro la criminalità organizzata. "La teca della Quarto Savona Quindici non è un semplice simbolo, ma un invito potente a riflettere e agire contro la criminalità organizzata, che mina le fondamenta della nostra società civile. Lo Stato è presente per proteggere e supportare chi sceglie la legalità", ha detto il Ministro.Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, ha evidenziato la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni, dichiarando: "Parlare ai giovani è fondamentale per far loro capire chi sono stati i mafiosi e cosa hanno fatto. È un dovere far conoscere il loro passato e ricordare che, anche se la mafia ha cambiato pelle, continua a esistere."Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di sconfiggere la mafia grazie al lavoro di squadra tra magistratura, forze dell'ordine e società civile. "La mafia è destinata a scomparire, come diceva Falcone, ma questo dipende dal nostro impegno e dalla capacità di adattarci ai cambiamenti della criminalità organizzata. A Bari, tutti gli omicidi di mafia degli ultimi vent'anni sono stai risolti, eliminando il senso di invincibilità della mafia."Felice Romano, Segretario Nazionale del SIULP, ha sottolineato l'importanza dell'unità tra società civile e istituzioni nella lotta contro la mafia. "Questi momenti in cui tutta la società civile, insieme alle istituzioni preposte, stanno insieme e fanno squadra completano quel cerchio che i Falcone, i Borsellino e tutti i colleghi e magistrati che hanno donato la loro vita per la legalità di questo Paese definivano il colpo mortale alle mafie. Ecco perché questa è una serata molto importante." Romano ha inoltre evidenziato come la mafia di oggi sia ancora più insidiosa rispetto al passato: "Non usa più la violenza per il controllo sociale, non spara, ma è assai più pericolosa perché si sta insinuando nelle istituzioni, cercando il consenso sociale. Abbiamo bisogno del supporto della società civile per sradicare questi percorsi subdoli, rompendo i legami con quella politica malsana che, come diceva un vecchio procuratore nazionale antimafia, è come l'acqua per i pesci, così la mafia è per la politica."