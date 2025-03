5 marzo, Giornata della legalità "Io non dimentico"

Il Comune di Altamura organizza la Giornata della Legalità 2025 "Io non dimentico" al Teatro Mercadante di Altamura, il giorno mercoledì 5 marzo 2025, a partire dalle ore 9:30 (apertura sipario ore 10:00). In stretta collaborazione con l'Associazione "Noi siamo Domi onlus", in occasione dei dieci anni dall'attentato del Green Table che portò, nei mesi successivi, alla scomparsa del calciatore 26enne Domenico Martimucci, la giornata sarà dedicata alla memoria del giovane e al racconto di testimonianze contro ogni tipo di mafia.L'obiettivo è quello di promuovere quotidianamente occasioni di legalità, rispetto e responsabilità, centrali fra le linee guida dell'Amministrazione Petronella. Saranno presenti numerosi esponenti delle Forze dell'Ordine del territorio e del mondo della giustizia, alcuni dei quali interverranno. Fra questi il Procuratore della Repubblica di Bari dott. Roberto Rossi, il Procuratore della Repubblica di Trani dott. Renato Nitti, il Dirigente Squadra Mobile Questura di Bari dott. Filippo Portoghese. Prenderà la parola anche l'Assessore Regionale alle legalità e all'antimafia sociale dott.ssa Viviana Matrangola, il Referente di "Libera Puglia" don Angelo Cassano e interventi di testimonianza dell'Associazione "Noi siamo Domi onlus".Dopo un breve momento dedicato al talk istituzionale, seguirà lo spettacolo "Le Ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore", tratto dal libro di Nando Dalla Chiesa.Ingresso libero, fino a riempimento dei posti del Teatro.Proprio nei giorni scorsi, per l'attentato in cui perse la vita Domenico Martimucci sono stati eseguiti altri due arresti