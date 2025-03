Il Comune di Altamura ha organizzato la Giornata della Legalità 2025 "Io non dimentico" al Teatro Mercadante di Altamura. Oggi ricorre il decimo anniversario dell'attentato al Green Table che provocò la morte (l'1 agosto del 2015) del giovane calciatore Domenico Martimucci. L'evento è stato realizzato in stretta collaborazione con l'associazione "Noi siamo Domi onlus", con testimonianze del mondo del volontariato e dei rappresentanti dello Stato e delle autorità impegnate contro ogni tipo di mafia.Hanno partecipato le scuole e sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni, oltre alla famiglia Martimucci.Durante la mattinata, ricca di emozioni e riflessioni, si è esibita l'Associazione "Teatropiù" con lo spettacolo "Le Ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore", tratto dal libro di Nando Dalla Chiesa. Nel corso della manifestazione l'associazione ha scambiato le maglie con la squadra Team Altamura.