Dieci anni dalla morte di Martimucci, intercettazioni e rivelazioni di pentiti

Dieci anni dall'omicidio di Martimucci, il video e le intercettazioni

Con i due arresti di ieri si è chiusa l'indagine sull'attentato al Green table di dieci anni fa (5 marzo 2015). Per le gravissime ferite riportate nell'esplosione, Domenico Martimucci morì in una clinica austriaca l'1 agosto 2015 dopo mesi di agonia. Non riprese mai conoscenza.Per questo delitto tre persone sono state condannate in via definitiva. Gli altri due arrestati arrivano grazie al prosieguo investigativo e alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. In carcere è finito Nicola Centonze, già indagato all'inizio dell'indagine per spaccio di sostanze stupefacenti e ora arrestato perché gli inquirenti ritengono che abbia avuto un ruolo nella preparazione dell'attentato. Ai domiciliari è finito un altro altamurano, N. L., accusato di aver preparato l'esplosivo.VIDEO con immagini e stralci di intercettazioni.