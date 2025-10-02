Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani

Tre giovani altamurani incensurati (di 19, 21 e 23 anni) sono stati arrestati a Brindisi in un'attività antidroga della Polizia di Stato. Erano in auto con un pregiudicato brindisino (di 37 anni) che era sotto osservazione da parte della Polizia ed è stato arrestato. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.In dettaglio, il personale della Squadra Mobile, sospettando che lo spacciatore brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio, ha effettuato un controllo stradale sulla sua auto. A bordo c'erano anche i tre giovani altamurani. Tutti e quattro hanno avuto un comportamento sospetto, così gli agenti hanno deciso di perquisirli. Sospetti si sono rivelati esatti. In due borselli sono state trovate ben 515 dosi corrispondenti a 14,1 grammi di cocaina, 89,1 grammi di ketamina e 95,6 grammi di ecstasy. Trovati anche bilancini di precisione e un paio di forbici.Dopo l'arresto, i quattro sono finiti nel carcere di Brindisi.