Polizia di Stato
Polizia di Stato
Cronaca

Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani

Attività di indagine della Polizia di Stato

Altamura - giovedì 2 ottobre 2025 20.24
Tre giovani altamurani incensurati (di 19, 21 e 23 anni) sono stati arrestati a Brindisi in un'attività antidroga della Polizia di Stato. Erano in auto con un pregiudicato brindisino (di 37 anni) che era sotto osservazione da parte della Polizia ed è stato arrestato. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In dettaglio, il personale della Squadra Mobile, sospettando che lo spacciatore brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio, ha effettuato un controllo stradale sulla sua auto. A bordo c'erano anche i tre giovani altamurani. Tutti e quattro hanno avuto un comportamento sospetto, così gli agenti hanno deciso di perquisirli. Sospetti si sono rivelati esatti. In due borselli sono state trovate ben 515 dosi corrispondenti a 14,1 grammi di cocaina, 89,1 grammi di ketamina e 95,6 grammi di ecstasy. Trovati anche bilancini di precisione e un paio di forbici.

Dopo l'arresto, i quattro sono finiti nel carcere di Brindisi.
  • Droga
  • Arresti
  • Polizia di Stato
Altri contenuti a tema
Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti Operazione della Polizia iniziata a Lecce
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Indagine dei Carabinieri di Altamura
Va in giro con strumenti pericolosi a Gallipoli, denunciato un 18enne Va in giro con strumenti pericolosi a Gallipoli, denunciato un 18enne Giovane altamurano scoperto dalla Polizia
6 Arrestati i due rapinatori della yogurteria Arrestati i due rapinatori della yogurteria Già in carcere per un precedente reato
In forte aumento le truffe agli anziani In forte aumento le truffe agli anziani I dati in provincia di Bari: meno furti ma più rapine
Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Da non escludere che abbiano commesso altri reati
Traffico di droga nell'area murgiana, operazione della Guardia di finanza Traffico di droga nell'area murgiana, operazione della Guardia di finanza Arresti e sequestri a Gravina. I consumatori arrivavano anche da Altamura e Matera
Spacciatori in servizio h24, la droga consegnata anche a domicilio Spacciatori in servizio h24, la droga consegnata anche a domicilio I nomi in codice nelle intercettazioni
Vecchio ospedale e Porta Bari, due manifestazioni pro Palestina
2 ottobre 2025 Vecchio ospedale e Porta Bari, due manifestazioni pro Palestina
Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste
2 ottobre 2025 Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste
Assemblea sulla Carta europea del turismo sostenibile
1 ottobre 2025 Assemblea sulla Carta europea del turismo sostenibile
Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti
1 ottobre 2025 Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti
Allerta meteo per pioggia
1 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Idee per piazza Stazione: incontro di confronto
30 settembre 2025 Idee per piazza Stazione: incontro di confronto
Sulla linea Altamura-Matera il primo elettrotreno d'Italia
30 settembre 2025 Sulla linea Altamura-Matera il primo elettrotreno d'Italia
Disabilità: previsti contributi per migliorare luoghi di lavoro
30 settembre 2025 Disabilità: previsti contributi per migliorare luoghi di lavoro
Soccer Altamura, delusione per il debutto casalingo
29 settembre 2025 Soccer Altamura, delusione per il debutto casalingo
Remo Cozzo, esordio vincente nel "body building "
29 settembre 2025 Remo Cozzo, esordio vincente nel "body building"
Giornata della geodiversità dell’Unesco
29 settembre 2025 Giornata della geodiversità dell’Unesco
Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni
28 settembre 2025 Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.