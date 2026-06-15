Libri di testo per prossimo anno scolastico

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2026/2027. Le istanze devono essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2026/2027.Sono due le finestre temporali per presentare le domande:- dalle ore 12,00 del 15.06.2026 alle ore 12,00 del 15.07.2026;- dalle ore 12,00 del 08.09.2026 alle ore 12,00 del 22.09.2026.Requisiti:○ frequenza alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;○ residenza sul territorio di Altamura;○ non ripetente presso la stessa sezione;○ ISEE , ordinario in corso di validita del richiedente che non superi 13.000,00 euro elevato a € 15.748,78 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.Si informano gli interessati che il Comune di Altamura ha scelto la modalità di erogazione del "Buono libro digitale", pertanto non sarà più necessaria la presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi relativi all'acquisto dei libri di testo a.s. 2026-2027.