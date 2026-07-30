Fiori
Fiori
Cronaca

20enne altamurano morto dopo incidente in moto

Oggi i funerali

Altamura - giovedì 30 luglio 2026 9.56
Si svolgono oggi, alle ore 15.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco, i funerali di Domenico Frizzale, morto alla giovane età di 20 anni.

Il ragazzo altamurano ha perso la vita a causa di un incidente in moto avvenuto alcuni giorni fa, sulla strada provinciale nei pressi di Pescariello, a circa 10 chilometri da Altamura. Ricoverato d'urgenza in ospedale, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Ma non ce l'ha fatta. Lunedì Frizzale è morto.

Tantissimi i messaggi di affetto degli amici sui social. Sul luogo dell'accaduto è stato posto un mazzo di fiori con un messaggio di ricordo. Oggi, alle ore 14.30, in piazza Don Tonino Bello amici e conoscenti si riuniranno con le moto per un corteo.


La redazione si unisce al cordoglio alla famiglia.
  • Incidente stradale
Altri contenuti a tema
In Puglia diminuiti gli incidenti mortali Territorio In Puglia diminuiti gli incidenti mortali Tutti i dati del 2025
Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali In Prefettura riunione dell'Osservatorio di monitoraggio
Si ribalta tir con solventi, chiuso un tratto su statale 96 Si ribalta tir con solventi, chiuso un tratto su statale 96 Carreggiata in direzione sud. Si procede alla bonifica
Auto contro lampione, due feriti Auto contro lampione, due feriti Incidente in piazza Unità d'Italia
Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione Ricordati i cinque giovani morti in un incidente nel 2016
Dieci anni fa la strage dei ragazzi, in ricordo delle 5 vittime Dieci anni fa la strage dei ragazzi, in ricordo delle 5 vittime Sei persone morirono in incidente stradale. Stasera messa al Buoncammino
Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne Auto fuori strada a Laterza, morto un 56enne Vani i soccorsi
Cinghiale attraversa strada, scontro con moto Cinghiale attraversa strada, scontro con moto Morto l'animale. Medicato in ospedale il motociclista
Aperto l'ambulatorio per persone in difficoltà socio-economica
29 luglio 2026 Aperto l'ambulatorio per persone in difficoltà socio-economica
Un nuovo campo da basket intitolato a Luigi Ladisi
29 luglio 2026 Un nuovo campo da basket intitolato a Luigi Ladisi
Rapina a furgone portavalori su statale 96, altri arresti
28 luglio 2026 Rapina a furgone portavalori su statale 96, altri arresti
Atletica: Davide Lorusso argento a Firenze
28 luglio 2026 Atletica: Davide Lorusso argento a Firenze
In Puglia conclusa l'emergenza idrica
28 luglio 2026 In Puglia conclusa l'emergenza idrica
Viabilità esterna, stanziati due milioni di euro
27 luglio 2026 Viabilità esterna, stanziati due milioni di euro
In Puglia diminuiti gli incidenti mortali
27 luglio 2026 In Puglia diminuiti gli incidenti mortali
Incendi Murgia: si contano i danni in agricoltura
26 luglio 2026 Incendi Murgia: si contano i danni in agricoltura
Due serate di musica e comicità in piazza Duomo
25 luglio 2026 Due serate di musica e comicità in piazza Duomo
Soccer Altamura: primo colpo di mercato parla francese
25 luglio 2026 Soccer Altamura: primo colpo di mercato parla francese
Disinfestazione notturna ad Altamura
24 luglio 2026 Disinfestazione notturna ad Altamura
Volley A2: Altamura vuole essere protagonista
24 luglio 2026 Volley A2: Altamura vuole essere protagonista
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.