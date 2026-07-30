20enne altamurano morto dopo incidente in moto

Si svolgono oggi, alle ore 15.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco, i funerali di Domenico Frizzale, morto alla giovane età di 20 anni.Il ragazzo altamurano ha perso la vita a causa di un incidente in moto avvenuto alcuni giorni fa, sulla strada provinciale nei pressi di Pescariello, a circa 10 chilometri da Altamura. Ricoverato d'urgenza in ospedale, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Ma non ce l'ha fatta. Lunedì Frizzale è morto.Tantissimi i messaggi di affetto degli amici sui social. Sul luogo dell'accaduto è stato posto un mazzo di fiori con un messaggio di ricordo. Oggi, alle ore 14.30, in piazza Don Tonino Bello amici e conoscenti si riuniranno con le moto per un corteo.La redazione si unisce al cordoglio alla famiglia.