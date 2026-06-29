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Cronaca

Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione

Ricordati i cinque giovani morti in un incidente nel 2016

Altamura - lunedì 29 giugno 2026 21.00
"Sicuri in strada. Insieme per dare precedenza alla vita" è stato l'argomento di un incontro che si è tenuto venerdì sera nel santuario di Maria Santissima del Buoncammino, per iniziativa dello stesso santuario e dell'associazione Murum.

Dopo la messa officiata da padre Giacomo Paris, si è parlato di sicurezza stradale, con appartenenti alla Polizia di Stato e con testimonianze. Il valore della vita è stata al centro di tutte le riflessioni. "Sicuri in Strada - spiega Murum - non è solo un progetto. È una responsabilità condivisa. È un invito a fermarci, riflettere e ricordarci che dietro ogni viaggio c'è una vita che merita di tornare a casa".

Sia durante la messa sia nella pineta del santuario sono stati ricordati i cinque giovani, tra i 26 e i 29 anni che persero la vita in un incidente stradale sulla statale 7 Appia, in territorio di Laterza, il 26 giugno 2016. Nello scontro tra due auto morirono i giovani altamurani Vincenzo Gallo, Angelo Ancona, Maria Rosaria Fiore, Milena Giannulli e Marisa Lorusso, che viaggiavano insieme, e un operaio che tornava dal lavoro all'Ilva, Ippolito Galli, di Laterza. La tragedia si consumò intorno alle ore 7.30. Era una domenica. Impatto fatale per tutti.

I cinque ragazzi altamurani, così come avvenne per i funerali congiunti, vengono sempre ricordati insieme e anche stavolta è stato così. Il loro era un gruppo affiatato di giovani amici che amavano dedicare il tempo libero a stare in compagnia dopo la quotidianità fatta di lavoro. Le tre ragazze, in particolare, si conoscevano da quando erano piccole.
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