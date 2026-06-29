Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione

"Sicuri in strada. Insieme per dare precedenza alla vita" è stato l'argomento di un incontro che si è tenuto venerdì sera nel santuario di Maria Santissima del Buoncammino, per iniziativa dello stesso santuario e dell'associazione Murum.Dopo la messa officiata da padre Giacomo Paris, si è parlato di sicurezza stradale, con appartenenti alla Polizia di Stato e con testimonianze. Il valore della vita è stata al centro di tutte le riflessioni. "Sicuri in Strada - spiega Murum - non è solo un progetto. È una responsabilità condivisa. È un invito a fermarci, riflettere e ricordarci che dietro ogni viaggio c'è una vita che merita di tornare a casa".Sia durante la messa sia nella pineta del santuario sono stati ricordati i cinque giovani, tra i 26 e i 29 anni che persero la vita in un incidente stradale sulla statale 7 Appia, in territorio di Laterza, il 26 giugno 2016. Nello scontro tra due auto morirono i giovani altamurani Vincenzo Gallo, Angelo Ancona, Maria Rosaria Fiore, Milena Giannulli e Marisa Lorusso, che viaggiavano insieme, e un operaio che tornava dal lavoro all'Ilva, Ippolito Galli, di Laterza. La tragedia si consumò intorno alle ore 7.30. Era una domenica. Impatto fatale per tutti.I cinque ragazzi altamurani, così come avvenne per i funerali congiunti, vengono sempre ricordati insieme e anche stavolta è stato così. Il loro era un gruppo affiatato di giovani amici che amavano dedicare il tempo libero a stare in compagnia dopo la quotidianità fatta di lavoro. Le tre ragazze, in particolare, si conoscevano da quando erano piccole.