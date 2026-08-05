Controlli di sicurezza nel pubblico spettacolo

A seguito delle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno, sono stati intensificati i controlli sui pubblici esercizi e sulle attività di intrattenimento, con particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di sicurezza e pubblico spettacolo. L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, con specifico riferimento ai rischi legati agli incendi e alla gestione delle emergenze nei luoghi ad elevata affluenza.Ambiti di applicazione - Le verifiche interesseranno diverse tipologie di attività, tra cui: discoteche; bar, ristoranti e pub che organizzano eventi o intrattenimenti; strutture ricettive, come hotel, agriturismi e sale ricevimenti; organizzatori di eventi e manifestazioni aperte al pubblico; circoli privati, qualora il numero di soci sia superiore a 100 unità e nei casi in cui l'accesso risulti di fatto non limitato ai soli soci.Particolare attenzione sarà riservata agli eventi con ingresso a pagamento o finalità di lucro che, per caratteristiche organizzative e modalità di accesso, rientrano nella disciplina del pubblico spettacolo, come quelli soggetti a pubblicità.Le attività ispettive verificheranno: il possesso delle autorizzazioni necessarie; la coerenza tra attività dichiarata e attività effettivamente svolta; il possesso della documentazione inerente l'adeguatezza delle misure di sicurezza e dei piani di emergenza.È inoltre richiesto agli operatori di mantenere nel tempo condizioni di sicurezza adeguate, anche in presenza di modifiche organizzative o strutturali; modifiche che comunque vanno comunicate agli uffici competenti mediante gli strumenti autorizzativi previsti dalla legge (Scia, Dia, ecc…) con divieto assoluto di modificare i parametri di sicurezza imposte dalle norme di pubblico spettacolo. Il mancato rispetto delle normative può comportare: sanzioni amministrative; sospensione o revoca delle autorizzazioni; responsabilità anche di natura penale nei casi più gravi di violazione delle norme del TULPS e di sicurezza degli ambienti.L'azione di controllo ha come obiettivo prioritario la prevenzione e la sicurezza, a tutela dei cittadini e degli operatori del settore, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti.