Corso Federico II di Svevia - foto ALTAMURALIFE
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Cronaca

Controlli di sicurezza nel pubblico spettacolo

Attività di verifica di autorizzazione e permessi

Altamura - mercoledì 5 agosto 2026 09.30 Comunicato Stampa
A seguito delle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno, sono stati intensificati i controlli sui pubblici esercizi e sulle attività di intrattenimento, con particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di sicurezza e pubblico spettacolo. L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, con specifico riferimento ai rischi legati agli incendi e alla gestione delle emergenze nei luoghi ad elevata affluenza.

Ambiti di applicazione - Le verifiche interesseranno diverse tipologie di attività, tra cui: discoteche; bar, ristoranti e pub che organizzano eventi o intrattenimenti; strutture ricettive, come hotel, agriturismi e sale ricevimenti; organizzatori di eventi e manifestazioni aperte al pubblico; circoli privati, qualora il numero di soci sia superiore a 100 unità e nei casi in cui l'accesso risulti di fatto non limitato ai soli soci.

Particolare attenzione sarà riservata agli eventi con ingresso a pagamento o finalità di lucro che, per caratteristiche organizzative e modalità di accesso, rientrano nella disciplina del pubblico spettacolo, come quelli soggetti a pubblicità.

Viene ribadito un principio fondamentale: quando l'attività di intrattenimento (musica, ballo, spettacolo) assume carattere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, si configura una vera e propria attività di pubblico spettacolo. In tali casi, si applicano le specifiche disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68 e 80), con obblighi stringenti in materia di autorizzazioni, sicurezza e agibilità dei locali.

Le attività ispettive verificheranno: il possesso delle autorizzazioni necessarie; la coerenza tra attività dichiarata e attività effettivamente svolta; il possesso della documentazione inerente l'adeguatezza delle misure di sicurezza e dei piani di emergenza.
È inoltre richiesto agli operatori di mantenere nel tempo condizioni di sicurezza adeguate, anche in presenza di modifiche organizzative o strutturali; modifiche che comunque vanno comunicate agli uffici competenti mediante gli strumenti autorizzativi previsti dalla legge (Scia, Dia, ecc…) con divieto assoluto di modificare i parametri di sicurezza imposte dalle norme di pubblico spettacolo. Il mancato rispetto delle normative può comportare: sanzioni amministrative; sospensione o revoca delle autorizzazioni; responsabilità anche di natura penale nei casi più gravi di violazione delle norme del TULPS e di sicurezza degli ambienti.

L'azione di controllo ha come obiettivo prioritario la prevenzione e la sicurezza, a tutela dei cittadini e degli operatori del settore, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti.
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