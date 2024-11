Controlli di Polizia, un arresto per spaccio di droga

Per la quarta settimana di fila, si sono svolti controlli straordinari da parte della Polizia di Stato nelle città di Altamura e Gravina. Tali servizi sono stati decisi dalla Questura, dopo le riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e vedono l'impiego di Squadra Mobile, Polizia amministrativa e sociale, Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica, Unità Cinofile della Polizia di Stato, del Commissariato di P.S. di Gravina in Puglia e dei Reparti Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" e "Calabria Settentrionale".Confermati gli obiettivi principali:• intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco;• controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale;• applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate a vario titolo;• repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;In quest'ultima settimana sono state identificate 951 persone e sottoposti a controllo 464 veicoli; 12 le infrazioni al codice della strada rilevate, ritirate 3 patenti e disposto il fermo amministrativo di un veicolo. Sospesa la circolazione di 3 veicoli.. Sequestrate 14 dosi di cocaina, una di marijuana e la somma di 345 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Eseguite 2 perquisizioni locali. Nell'ambito dei controlli eseguiti presso 10 esercizi pubblici e sale da gioco, sono state inoltrate 3 segnalazioni all'Ispettorato del lavoro ed è stata elevata 1 sanzione amministrativa. Sequestrati 2 apparecchi e denunciata in stato di libertà una persona.