Chiusura temporanea di un esercizio pubblico in pieno centro

Un locale pubblico è stato chiuso temporaneamente in pieno centro ad Altamura. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri.Comunicato stampa dei CarabinieriIl provvedimento amministrativo, notificato dal Comando Carabinieri di Altamura, è giunto a seguito di numerosi controlli effettuati dall'Arma. Varie segnalazioni di cittadini avrebbero evidenziato episodi di disturbo alla quiete pubblica e attività illecite di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti in una zona centralissima della città, frequentata da famiglie e bambini. I Carabinieri di Altamura hanno notificato al titolare dell'esercizio commerciale il provvedimento di sospensione dell'attività, emesso dal Questore di Bari, con il quale è stata disposta la chiusura per 15 giorni con la revoca temporanea della licenza ad esercitare.La misura è frutto di una più ampia attività posta in essere dai Carabinieri finalizzata a fronteggiare la cd. "malamovida", i militari nel corso dei pregressi mesi hanno effettuato numerosi controlli sia all'interno del Bar che nelle sue vicinanze, identificando gli avventori del locale e riscontrando la presenza di un gran numero di soggetti con precedenti penali, in alcuni casi trovati in possesso di stupefacente e segnalati come assuntori alla Prefettura di Bari, in altri, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga, il tutto in pieno centro, a ridosso del "salotto" cittadino, Piazza Duomo. I numerosi servizi hanno consentito di accertare che il locale era abituale ritrovo di numerosi avventori con segnalazioni di polizia, pregiudicati o pericolosi, dediti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti, per tale motivo è scattata la sospensione temporanea dell'esercizio.