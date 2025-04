Al D'Angelo amara rimonta del Picerno

(primo tempo 0-0)Terza sconfitta di fila e ancora una rimonta amara maturata in extremis. Al D'Angelo Team Altamura è sconfitta da Az Picerno. Sprecato il vantaggio di Leonetti perché a decidere la gara è la doppietta di Graziani al 42' e al 48' della ripresa.Delusione della tifoseria biancorossa. Nel dopo-partita i tifosi hanno invitato il tecnico Daniele Di Donato e la squadra a dare il massimo sino alla fine.Un campionato che da neo-promossa l'Altamura ha gestito bene non può finire in modo inglorioso. Per la salvezza manca ancora la sicurezza della matematica. Ma soprattutto bisogna onorare la stagione sino alla conclusione.Nella conferenza stampa, Di Donato ha parlato di peccati di inesperienza per spiegare i gol presi negli ultimi minuti su azioni che si sono svolte in modo quantomeno superficiale o sfortunato.