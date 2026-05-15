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Calcio a 5

Soccer Altamura: oggi gara 2 dei play-off contro il Bitonto

Dinardo lancia appello agli imprenditori per la serie A

Altamura - venerdì 15 maggio 2026
Alla vigilia di Gara 2 dei quarti di finale play-off del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, in programma oggi al PalaPoli di Molfetta contro il Bitonto, il presidente della Soccer Altamura, Franco Dinardo, ha analizzato la sfida dopo la sconfitta ai rigori di Gara 1, soffermandosi non solo sull'aspetto sportivo ma anche sul futuro della società biancorossa.

Il numero uno del club altamurano ha innanzitutto elogiato la prestazione della squadra nella prima gara della serie, sottolineando lo spettacolo offerto al pubblico presente. "È stata una partita fantastica, giocata ad altissimi ritmi, con giocate tecniche straordinarie e tanto agonismo. Una gara che ha appassionato tutto il pubblico presente. Tante persone mi hanno chiamato per congratularsi dello spettacolo che le nostre giocatrici hanno saputo offrire."

Dinardo ha poi affrontato il tema delle difficoltà legate alla massima categoria, lanciando un appello chiaro alla città, agli imprenditori e alle istituzioni affinché sostengano il progetto sportivo della Soccer Altamura: "È vero, purtroppo la Serie A è una categoria che porta via tantissime energie, sia mentali che economiche. Abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano, perché sarebbe davvero un peccato che, dopo anni di sacrifici e dopo aver raggiunto il massimo livello, tutto possa finire."

Il presidente biancorosso ha ricordato con orgoglio il percorso compiuto dal club dal 2011 ad oggi, evidenziando il valore rappresentativo della squadra per l'intera città: "La nostra squadra porta il nome di Altamura in tutta Italia. Giochiamo contro società di grande blasone come Roma, Lazio e Cagliari e rappresentiamo la nostra città con onore in ogni palazzetto. Per questo chiedo un aiuto concreto a tutti gli imprenditori altamurani e anche al Comune: serve una grande mano per continuare questo percorso."

Parole cariche di emozione anche quando Dinardo ripercorre la nascita del progetto Soccer Altamura e i sogni che ancora oggi alimentano il lavoro della società: "Ho creato questa squadra nel 2011 con un sogno: arrivare in Serie A, vincere lo scudetto e portare Altamura a giocarsi la Champions League. Ecco perché oggi chiedo il sostegno di tutta la città. Sarebbe un sogno non solo nostro, ma di tutta Altamura."
Infine, il presidente ha rivolto un pensiero alla squadra e ai tifosi in vista della delicata trasferta di domani contro il Bitonto. "Mi aspetto un'altra grande partita da parte della mia squadra. Se giocheremo come domenica scorsa, tutto sarà possibile, perché quando si onora la maglia come hanno fatto le ragazze in Gara 1, nulla è impossibile. Ai tifosi dico di continuare a seguirci sempre, perché questa squadra può diventare il vostro orgoglio."

Serie A Tesys – Play-off – Quarti di finale – Gara 2
️ Bitonto C5 Femminile Bitonto C5 Femminile
PalaPoli – Molfetta (BA)
Venerdì 15 maggio
ore 19:00
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
  • Soccer Altamura
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