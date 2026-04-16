Soccer Altamura: buon punto per l'under 19

Parte con un pareggio l'avventura della Soccer Altamura nel Girone Silver 2 del campionato Under 19 femminile di calcio a 5. Nel posticipo della prima giornata, andato in scena ieri sera al PalaPiccinni, la squadra altamurana impatta 2-2 contro la Femminile Molfetta, formazione che si conferma indigesta per le giovani biancorosse. Un punto comunque guadagnato per capitan Cataldo & Co, brave a reagire dopo aver chiuso la prima frazione sotto di due reti.Il primo quarto di gara scorre senza particolari sussulti, con entrambe le squadre incapaci di sfruttare alcune buone occasioni. A rompere l'equilibrio è Latorre che, al termine di un'azione manovrata, sorprende la difesa altamurana e supera Valente. La reazione della Soccer è timida e, anzi, arriva il raddoppio ospite: ancora Latorre approfitta di un'incomprensione tra Cataldo e Valente e deposita a porta vuota. Le padrone di casa provano a reagire con qualche conclusione dalla distanza, ma senza impensierire seriamente la difesa avversaria. Si va così al riposo sullo 0-2 per Molfetta.Nella ripresa, dopo un'altra occasione per Latorre – ben neutralizzata da Caramella, subentrata tra i pali – cresce la pressione della Soccer Altamura. Al 7′ arriva il gol che riapre la partita: lancio lungo di Tedeschi per Cataldo che, con un controllo di petto, batte il portiere avversario. Le biancorosse aumentano i giri e, dopo aver sfiorato il pari con Di Reda e non aver sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Pappalardo, trovano il meritato 2-2 a meno di due minuti dalla sirena finale: Papangelo recupera palla a metà campo, si invola verso la porta e con un preciso tocco d'esterno firma il gol del definitivo pareggio.Un punto che dà fiducia e morale, frutto di carattere e determinazione, da cui ripartire per il prosieguo della fase Silver.TabellinoCalcio a 5 – Under 19 femminile – Girone 2 Silver – 1^ giornata️Soccer AltamuraFemminile Molfetta 2-2Soccer Altamura: Valente, Tedeschi, Cataldo, L'Erario, Rinaldi, Ragone, Coletto, Puzzovivo, Papangelo, Di Reda, Cirrottola, Caramella. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Femminile Molfetta: Latorre, La Macchia, Gancaspro, Gagliardi, Francese, Dell'Olio, De Bernardo, Camporeale, Bufo, Ayroldi, Mastrapasqua, Pappalardo. Allenatore: Daniele Spina.Arbitro: Angelo Dilucia (Foggia).️Cronometrista: Gianmarco Russo (Foggia).Marcatrici: 7'31" pt Latorre (FM), 13'10" pt Latorre (FM); 6'50" st Cataldo (SA), 18'04" st Papangelo (SA).Ammonite: Di Reda, Cataldo (SA); Camporeale, Mastrapasqua, Pappalardo (FM).Espulse: 14'50" st Pappalardo (FM), per doppia ammonizione.Falli: 2-4, 2-3.